捐偽鈔當香油錢！「假美鈔」在台流通 面額100、500元
一名年約50歲的周姓婦人，近日持宮廟內的200元美鈔香油錢，前往台灣銀行板橋分行兌換，行員見鈔票色澤不自然疑似偽鈔，和員警檢視發現不管是色澤還是防偽設計，都和真鈔頗有差異，分行依規定填具截留單，由於周婦涉嫌行使偽造有價證券罪，已被警方帶回偵辦。
編輯中心／綜合報導
據了解，周姓婦人受宮廟廟公委託，持信眾參拜問事後投入功德箱的200元美鈔香油錢，到台銀板橋分行兌換，但因印刷平滑且色澤不自然遭疑為偽鈔，銀行初步鑑定，認這2張100元美鈔涉嫌偽造，因此依規定填具截留單，而周婦則稱從未使用過美鈔，無法辨別其真偽，然該行為因已涉嫌行使偽造有價證券罪，員警依規定將周婦帶回派出所內製作筆錄說明。
警方表示，自今年7月以來，已查獲多起偽造美鈔向台銀兌換情形，分別為台銀中興新村分行281張100元偽美鈔、總行194張100元偽美鈔、竹北分行1張500元偽美鈔、左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔，及本次板橋分行2張100元偽美鈔等多起案例，代表偽造美鈔已在各地流通。
保七總隊呼籲，最近農曆春節過年快到了，很多民眾會將外幣兌換成新台幣，利於過年使用，請民眾留意，勿幫別人兌換來路不明美鈔，以免上當、觸法。（編輯：林莞茜）