跨世代／紐西蘭能台灣不能？18歲公民權下一步何去何從？
紐西蘭最高法院上月21日裁定，18歲才能投票具有歧視性，紐西蘭國會開始討論，是否要修法降低投票門檻到16歲。但幾天後，台灣的九合一大選與公民複決合併舉行，但18歲公民權卻離同意門檻差了近4百萬票。紐西蘭能，為什麼台灣不能？
記者何哲欣／台北報導
「18歲公民權」修憲複決案若能順利通過，未來年滿18歲就能享有投票權。但公投結果，同意票僅564.7萬多張，與通過門檻的962萬相距甚遠，甚至還有高達501萬人投下反對票，顯示國人對此議題看法兩極。國內主要政黨都表態力挺，但公投結果不如預期，未來18歲公民是否還有機會繼續推動？
分析22縣市的投票結果，投反對票的地區並不見得都是非都會區，如桃園市的反對票就高過同意票，但嘉義縣卻投出高達60%的支持率。這些反對的意見，對於18歲公民就享有公民權，有什麼樣的疑慮？朝野政黨未來要如何說服？
《NOWnews》今日新聞為此也將在明天下午舉辦論壇，邀請臺灣青年民主協會理事長張育萌，民進黨立委鍾佳濱，曾任國民黨青年部副主任、這次選舉順利當選台北市議員的詹為元，還有政治大學法律系副教授廖元豪，四位對18歲公民權議題都相當關切的專家，一起探討18歲公民權的下一步。