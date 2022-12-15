觀光局攜手自行車大廠　盼行銷台灣旅遊天堂

交通部觀光局運用虛實整合強化數位科技應用於觀光旅遊，以吸引國際自行車好手認識台灣自行車路線，於12月5日至26日與國際計自行車虛擬平台Rouvy攜手共同推出2022年「 Taiwan Cycling Paradise 台灣自行車騎乘天堂」活動，邀請全球自行車友於Rouvy國際自行車虛擬騎乘平台，體驗台灣三種不同的自行車路線，上線至今已超過3600名國際車友一同體驗、認識並欣賞臺灣自行車路線的美麗與特色，並將於12月17日擴大推出Rouvy平台臺灣日活動，辦理全球同步線上實境競騎活動。
記者黃仁杰／台北報導
交通部觀光局指出，本次活動包括中臺灣日月潭的「環潭丘陵風」(27.8km)、南台灣環大鵬灣的「平坦海岸風」(12km)及位於西線上台灣KOM終點「武嶺-霧社到清境」的陡上坡風(10.1km、爬升734m)三條路線，可提供車友不同風格之體驗，循序漸進挑戰體力、耐力的極限。
為行銷台灣16條多元自行車道，此次活動期間內完騎三條路線可獲電子徽章、穿上專屬設計虛擬車衣，還有機會獲得自行車小帽。另為集結車友同聚，炒熱互動氣氛，本次活動特辦理一場全球同步線上實境競賽，辦理時間為台灣時間17日晚間9點，提供南台灣環大鵬灣的路線體驗，邀請有相關設備的自行車好手共襄盛舉，一起感受南台灣海風吹拂的騎乘體驗。