吳怡農推「國土防衛隊」 國防部：行政中立不評論政見
民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委補選參選人吳怡農，日前提出國防政見，想建立台灣「國土防衛部隊」，平時支援救災，戰時負責城鎮守備，每年訓練一個月，薪資可以比照志願役。對此，國防部今（15）日表示，基於《憲法》與《國防法》秉持行政中立，對各別選舉政見不予評論。
記者呂炯昌／台北報導
吳怡農力推「國土防衛隊」政見，平時救災，戰時負責居住地城鎮防備，必要時將協助一線部隊作戰，總數約8到10萬人，一年訓練一個月，薪資比照志願役，最低二等兵約領3.5萬元。
國防部今日例行記者會上，發言人孫立方答覆表示，對於任何攸關國家中長期發展的政策，民主社會有很多討論與不同意見，這是民主社會的健康常態，國防部對於討論都表達尊重，對各別選舉政見基於《憲法》與《國防法》維持行政中立，不會特別評論。
國防部長邱國正7日在立法院備詢時，被國民黨立委李貴敏問到吳怡農提出全民皆兵的國防政策，他稱「吳怡農是誰我也不知道」，李貴敏追問邱國正，「你不住在台北嗎？」邱國正表示，「我沒有住台北啊，我住新北」，邱國正還說，「他（吳怡農）講什麼我為什麼要知道」，作戰自然就全民皆兵。