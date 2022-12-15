寒流保暖必備啥？居家熱銷排行曝 「這1類」穩佔冠亞軍
中央氣象局昨（14）指出，週末部分地區體感溫度僅2、3度，居家禦寒相當重要！居家品牌HOLA保暖系列商品在寒流來襲後，銷售成長超過3成，其中熱銷的TOP3，冠軍以及亞軍都屬於「移動式暖物」，包含毛絨雙面毯、石墨烯毛絨保暖拖鞋，可見消費者看重保暖小物的輕巧性，以在家中可隨身帶著走的商品為品類銷售前2名，勝過大型寢具類。除此之外，生活中也有許多小細節可以添購保暖好物，樂天市場推薦保溫加熱杯墊、加熱滑鼠墊、馬卡龍熱敷掛繩速暖寶、USB發熱絨毛圍巾，讓你走到哪就暖到哪。
記者鍾怡婷/綜合報導
HOLA公開台灣消費者最愛的保暖小物熱銷排行，依序為「warm touch石墨烯毛絨雙面毯」、「warm touch石墨烯毛絨保暖拖鞋」可在居家隨身帶著走是品類銷售前2名，「warm touch石墨烯防靜電恆溫床用保暖墊」讓入睡時瞬暖為銷售第3名，其他地毯、沙發保潔墊、三角大靠墊等發熱小物，可靈活搭配的特性也是許多人的心頭好，善用居家小物全面創造有感升溫宅。
HOLA以石墨烯黑科技打造warm touch溫感系列，今年瞄準「移動式暖物」，將居家停留時間最長的客廳、臥室為提案，打造可隨身攜帶的雙面毯、玩偶、靠枕、拖鞋等28項升溫商品，全系列居家商品經實驗證實有效升溫8度。HOLA即日起至2023年1月4日睡眠節，線上線下同享優惠，實體門市單筆實付滿2,500元送250元電子折價券，寢具區單筆實付滿6,000元現折600元，線上購物滿1,200現折100。
除了寢具、毯子外，樂天市場觀察冬季銷售數據，發現可快速加入或保持恆溫的科技商品銷量逐年攀升，像是智慧保溫加熱杯墊，將飲品倒入平底杯並置於杯墊上，就能維持或調整想要的溫度，並有55、65、75度三種階段可供調節，隨手一放即可享用溫熱飲品；桌面加熱滑鼠墊，只需10秒就能快速加熱，採用防水塗層設計且溫度可以任意切換，工作時不擔心雙手冰冷；USB發熱絨毛圍巾，天冷時頸部容易受涼，絨毛圍巾選用石墨烯發熱保暖，可達到10秒鐘快速加熱的效果，並精準偵測人體溫度，多重保護系統替安全把關。