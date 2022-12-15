高鐵元旦疏運再加開！17日起開放訂票

台灣高鐵今（15）日表示，2023元旦疏運期間，旅客預購車票踴躍，為加強服務跨年、返鄉及出遊之旅運需求，台灣高鐵公司經檢視運能調度後決定再加開6班次列車，包含南下4班、北上2班，自17日凌晨零時起開放購票。疏運期間共加開120班次列車，總計5天提供842班次列車的旅運服務，歡迎旅客多加利用「T Express」行動購票App、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早訂位、購票。
記者黃仁杰／台北報導
元旦疏運期間人潮眾多，高鐵表示，各車次均提供自由座服務，歡迎當日購票旅客多加利用。持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡的旅客，亦可直接感應進站搭乘自由座。另為方便旅客提早規劃行程，高鐵公司已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢，並多加利用尚有空位的車次座位。
此外，台灣高鐵「飯店聯票」攜手雙北近60家優質飯店，推出「新年雙享 好事成雙」專案優惠。即日起至2023年2月底，凡旅客透過專案合作之雙北飯店官網訂房並加購高鐵車票，即享疏運期間不限車次、不分標準車廂對號座或商務車廂，高鐵車票8折優惠，選擇非疏運期間更有車票75折優惠。歡迎旅客搭乘高鐵列車造訪雙北，享受交通、住宿雙重優惠，體驗一連串年度慶典盛事，讓台灣高鐵一路陪旅客歡慶元旦迎新年。