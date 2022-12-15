快訊／本土確診＋16012！死亡個案增37人　境外移入68例

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指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為19例男性、18例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月21日至12月12日，死亡日期介於5月22日至12月12日。
指揮中心說明，今日新增68例境外移入個案中，為36例男性、32例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家分別自日本(8例)，中國及奧地利(各2例)，土耳其、法國、美國及馬來西亞(各1例)移入，另52例感染國家調查中。入境日期介於今年11月14日至12月14日。
指揮中心統計， 截至目前國內累計20,389,761例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,856,941例排除)，其中8,531,911例確診，分別為38,525例境外移入、8,493,332例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,796例COVID-19死亡病例，其中14,779例本土，個案居住縣市分布為新北市2,892例、臺北市1,609例、臺中市1,572例、高雄市1,444例、臺南市1,105例、桃園市1,095例、彰化縣926例、屏東縣578例、雲林縣484例、南投縣482例、苗栗縣407例、嘉義縣384例、宜蘭縣317例、基隆市311例、花蓮縣257例、嘉義市250例、新竹縣244例、臺東縣191例、新竹市159例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。