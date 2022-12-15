寒流上山追雪前必看！裝雪鍊、開車有訣竅：學會省千元
這個週末寒流報到配合水氣增多，中央氣象局預估，週五（12/16）前中部以北3500公尺以上高山有降雪機率；週六更是中部以北2000公尺以上高山就有機會下雪，不少熱血的民眾準備上山追雪，但除了要做好禦寒準備，在雪地中開車技巧更重要，尤其雪鏈絕對不可缺少，目前市面上雪鏈可分為一般型、V型和網狀型。建議大家在出發前就先準備好，並學習拆裝方式，以避免上山時被不肖業者「敲竹槓」。駕車行駛時更要保持慢速、採用低速檔，慢慢轉動方向盤，才能避免意外發生。
記者張志浩/綜合報導
太魯閣國家公園表示，一般來說，網狀型雪鍊安裝簡易，較多消費者購買，V型雪鍊則是破冰效果最佳，不過安裝方向需特別注意，以免破冰齒刺破輪胎，價格上一組2條附帶4條彈力橡皮筋，在「市區售價」皆落在新台幣1500~2000元，不過在「山區」，V型售價將變為1800~2300元，常見的網狀型更會漲到2000~2500元，且裝雪鏈2條通常要加收600元，拆雪鏈約400元。
由於價格不菲，通常建議民眾在市區購買並學習自己裝雪鏈。以最常見的網狀型為例，安裝時先確認是否有缺損或斷裂，接著將快扣鋼索穿過車輪內側扣上，接著將雪鍊拉到外側後，將鏈條左右調整、弄整齊，並將固定用鏈條拉緊，再把前方固定扣確實扣上，最後以彈力繩將較鬆的鏈條，以對角線方式固定，就能可完成雪鏈安裝，拆除時只要反向操作即可，建議收納前先晾乾，以免生鏽損壞。
而在雪地中行車因為地滑，起步時應慢慢踩動油門，過於用力會造成油門空轉，甚至造成雪鏈斷裂，行駛時除了慢速、採用低速檔是基本外，踩踏煞車時，也應採用「提早採」並「多踩幾次」的方式，打方向盤也要將速度放慢，避免推頭或甩尾。若要停車，應選擇較平坦地面，並且「不要將手煞車拉起」，因為如果機械結凍恐怕無法解除，自排車應保持在P檔，手排車保持在1檔或是R檔的位置。