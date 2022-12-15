苦苓糗了！出版社長幫吳淡如背書 狂笑：她不可能找代筆
苦苓指某位暢銷女作家經常找代筆，酸對方難怪有時間去賺那麼多錢，讓他和吳淡如的私人恩怨浮上檯面，李昂發文力挺好友吳淡如，被苦苓調侃不夠社會化，終於惹火吳淡如，正式跟恩師兼老友翻臉。近日有知名出版社社長發聲替吳淡如背書，指吳絕對不可能找人代筆寫書，「是矇了嗎？」
娛樂中心／綜合報導
投身出版業超過30年、寶瓶文化社長兼總編輯朱亞君，曾編過吳淡如的著作，朱亞君在臉書發文表示，離開上一個出版單位後，至少有八九個人問她關於作家代筆的傳聞，自己每次聽到都大笑，斬釘截鐵地說：「不可能！」
朱亞君說，會這樣謠傳的人是沒跟吳淡如一起工作過，回想當年身為吳淡如的編輯，從手寫稿時代走來，看對方的文字一落稿紙不言自明，再來，吳淡如是一個早慧且暢銷的作家，有龜毛與堅持之處，自己就被吳折磨過，「她的文章，你可以不喜歡，但我所認識的她，若真找人代筆了，她必當要來回修改不知多少次。是矇了嗎？哈哈。笑笑就好。我是不信的。」
吳淡如昨（14日）轉發朱亞君的貼文，感謝好友，強調自己沒事、沒陰影也不在意，對影射一笑置之，自嘲會反擊是因為沒有傳統婦女美德，忍耐功夫不好，此次事件，最大的收穫是「看到了什麼是假的朋友真的敵人，還有誰是真的朋友」。
此外，吳淡如奉勸名嘴下次找哏要小心，不要踢到鐵板，「就算是歷史上的知名小人，也懂柿子偏撿軟的吃，也不要因為自己做不到，就想別人也做不到，別人可能比你努力！我一向是這樣告訴自己」。（編輯：楊穎軒）