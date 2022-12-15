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日職／宋家豪分享日職經驗　小球芽送上祝福繪馬

▲宋家豪分享日職經驗 小球芽送上祝福繪馬。（球芽基金提供）
▲宋家豪分享日職經驗 小球芽送上祝福繪馬。（球芽基金提供）

記者吳政紘/綜合報導

日職東北樂天金鷲隊投手宋家豪趁著球季結束後歸國的空檔，今天(12/14)特別排出時間來到新竹縣竹東鎮上舘國小，與球芽基金所服務的小球員們分享他的棒球故事；宋家豪今年單季54場出賽，累積87次中繼，他也透露，自己最希望可以達成生涯百中繼，成為台灣第一人。

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▲宋家豪與球芽基金服務學校小球員合照（球芽基金提供）
▲宋家豪與球芽基金服務學校小球員合照（球芽基金提供）
宋家豪今天自主訓練結束後就從北部趕到竹東，與新竹縣上館國小棒球隊、中山國小棒球隊、大同國小棒球隊以及五峰國小棒球隊的小球員見面，球芽基金也藉由這個機會讓宋家豪跟小球員分享樂天金鷲隊具有摩天輪的主場，還有在下大雪時比賽的經驗。家豪哥哥也順便談起他為何喜歡當中繼投手這個角色，原來是因為中繼投手每場比賽都要做好準備以及面對各種比賽狀況，這樣可以訓練他自己面對任何狀況時候的危機處理能力，在提問時間時，小球員提問：「在打球這條路上，有沒有曾經想過要放棄？」家豪哥哥很直覺的回答：「從小到大他最喜歡的就是棒球，因為太喜歡了，所以從來沒想過要放棄，就算面對到挫折，隔天起來又是嶄新的一天，每一天都做好自己的本分就好！」


最後，球芽基金準備了祝福的繪馬讓各校親手寫下祝福家豪哥哥的話，大家也在繪馬上寫上自己的名字，希望家豪哥哥可以帶著他們的祝福回到日本，然而，有趣的小朋友自己幫家豪哥哥訂下目標，除了明年要達成百中繼之外，還要家豪哥哥也要拿下百勝，最好再來個百救援就更完美了！家豪哥哥看到這些繪馬笑說：「要完成百勝的話，他還有84場的努力空間，可能要丟到40歲吧。」


在最後大合照時，家豪哥哥也教給大家他最喜歡的一句日文「最高です」，並在知道球芽基金的理念後就鼓勵小球員，閱讀可以幫助思考，閱讀、學習可能很枯燥，但是卻很有幫助，他也提到他在日本時，也都會買書或是日本人喜歡的口袋書，在球隊移動時可以來閱讀。


今天與宋家豪一起前來的，還有專門幫職業棒球選手照護身體的「壓王運動按摩品牌」，教官們利用時間來和小球員分享身體保養相關知識，希望小運動員都能從了解自己身體構造開始，到深入優化自己的身體動作與活動度，教官說：「大家要先建立好的觀念，伸展也要做到位，因為這些動作每個人都會做也可以常做，但是如果能夠先了解自己的身體，就更清楚知道這些動作是為了什麼而做，如果你的不舒服在伸展之後仍然無法解決，那一定要記得找專業的人員尋求協助」。講座結束後，壓王教官們表示：「能為小運動員們的身體照護盡一份心力是我們的榮幸，期待有機會能為他們付出更多」

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