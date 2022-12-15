日職／宋家豪分享日職經驗　小球芽送上祝福繪馬

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最後，球芽基金準備了祝福的繪馬讓各校親手寫下祝福家豪哥哥的話，大家也在繪馬上寫上自己的名字，希望家豪哥哥可以帶著他們的祝福回到日本，然而，有趣的小朋友自己幫家豪哥哥訂下目標，除了明年要達成百中繼之外，還要家豪哥哥也要拿下百勝，最好再來個百救援就更完美了！家豪哥哥看到這些繪馬笑說：「要完成百勝的話，他還有84場的努力空間，可能要丟到40歲吧。」
在最後大合照時，家豪哥哥也教給大家他最喜歡的一句日文「最高です」，並在知道球芽基金的理念後就鼓勵小球員，閱讀可以幫助思考，閱讀、學習可能很枯燥，但是卻很有幫助，他也提到他在日本時，也都會買書或是日本人喜歡的口袋書，在球隊移動時可以來閱讀。
今天與宋家豪一起前來的，還有專門幫職業棒球選手照護身體的「壓王運動按摩品牌」，教官們利用時間來和小球員分享身體保養相關知識，希望小運動員都能從了解自己身體構造開始，到深入優化自己的身體動作與活動度，教官說：「大家要先建立好的觀念，伸展也要做到位，因為這些動作每個人都會做也可以常做，但是如果能夠先了解自己的身體，就更清楚知道這些動作是為了什麼而做，如果你的不舒服在伸展之後仍然無法解決，那一定要記得找專業的人員尋求協助」。講座結束後，壓王教官們表示：「能為小運動員們的身體照護盡一份心力是我們的榮幸，期待有機會能為他們付出更多」