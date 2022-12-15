感冒變肺炎！網紅媽「敗血性休克」猝逝 她悲痛宣布停工
部落客網紅「野蠻王妃」經常分享旅遊、美妝保養等心得，在網路上人氣超高，臉書、IG加起來擁有超過40萬人追蹤。豈料她昨（14）日卻突然公開母親病逝噩耗，「沒想到一場感冒演變成肺炎，引發敗血性休克，帶走我親愛的母親」，更悲痛直呼：「怎麼知道再也沒有以後」。
娛樂中心／綜合報導
野蠻王妃昨日在臉書發文，表示：「經歷難熬又悲慟的一天 。沒想到一場感冒演變成肺炎，引發敗血性休克，帶走我親愛的母親。」雖然在一天內坐了兩次救護車，歷經三次急救，但最後還是沒能搶救成功。原本以為只是一般感冒，卻因為長期慢性病服用藥物會降低免疫力，導致媽媽承受不了細菌的侵襲，「從急診到加護病房，短短幾小時，病情急遽變化，速度快到我們來不及反應，媽媽就這樣離開我們，什麼話都還來不及交代…」。
也因為急診只能讓一位家屬進入，她坦言當下一個人在急救區，心慌又害怕，不停地想：「怎麼會這樣？星期日還帶媽媽去診所看過醫生，不是只是感冒而已嗎？」後來歷經兩次急救，醫師知道媽媽可能撐不過，便讓他們進去看她，「看到醫生們輪流上去CPR，我們的淚水再也止不住，大家哭成一團，當心跳停止醫生宣布死亡的那一刻，我們還是無法接受事實，怎麼會一個好好的人就在一天內走了…」。
媽媽突然過世，野蠻王妃表示自己無法承受這種痛，也有很多話來不及對媽媽說，有太多遺憾與不捨，還有抱歉，「如果知道媽媽這麼快就會離開，我一定會再對她更好一點，帶她去做所有她想做的事。」她透露，當時護理師看到他們這樣哭著叫媽媽不要走，還忍不住勸他們要放手，不然媽媽會捨不得離開，「我們都相信，媽媽是為了不想麻煩我們，才選擇這麼快離開。」同時，她也預告接下來要處理媽媽後事，原訂工作將會暫停幾日。（編輯：郭佩蓉）