MLB／旅美好手鄧愷威為小球芽頒獎　約定上大聯盟

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學校今天安排在全校的朝會時間公開表揚得獎的小球芽。鄧愷威也在朝會前提早來和棒球隊的小朋友互動，當主持人問到得獎的小朋友長大要不要當愷威哥哥捕手，小朋友連忙搖搖頭說不要，原來是他才剛轉任捕手，知道鄧愷威擁有153公里的球速他會害怕。
鄧愷威告訴小球芽：「閱讀跟學習對小朋友來說都很重要，因為棒球是一項很難的運動，不是每個人都有機會可以到最高的殿堂，但是透過閱讀與學習，你可以學到很多不一樣的東西，對於你的未來都是很有幫助的」。愷威也用自身的例子鼓勵小球芽要好好的學習英文，因為他小時候看了王建民前輩的影片，但那時年紀小，會覺得為什麼要學英文，反正用不到，結果等到美國的時候才發現前輩講的是真的，剛到美國時他最擔心自己出去點餐，也很怕教練跟隊友跟他聊天，所以他不斷的充實自己的英文能力，愷威也勉勵小朋友：「學好英文不一定是為了能夠出國，而是因為英文是一個很好用的工具，就算都在台灣，但也是會遇到外國人，也有很多的就業機會都需要用到英文，把英文學好你就比別人多了一份優勢跟一份機會，雖然這個年紀開心最重要，但是玩樂的時候就盡情的玩，但是該讀書的時候也一定要努力念書。」愷威哥哥也說，他赴美打球要上到大聯盟總共有七個層級，他也跟光隆棒球隊的小朋友約定好，等到他上了大聯盟，一定會再來學校跟他們分享成功的喜悅。
光隆國小棒球隊共有四位優秀的棒球隊小朋友得到今年的獎學金，長期贊助球芽基金的順天環匯營運總監賀威添也特別贈送一批優質書籍以及閱讀獎品給與學校做為後續鼓勵棒球隊小朋友閱讀之用。
球芽基金所設立的棒球獎學金，共有周思齊棒球獎學金，台積電棒助小英雄特別獎以及閱讀獎學金等獎項，藉以勉勵品學兼優、喜歡閱讀的小朋友。除了獎學金之外，每年也吸引許多熱心企業一起加入獎勵小朋友的行列，今年則是感謝Under Armour、順天環匯酒店、BnnBee當支蜜、titan太肯專業運動襪、柏樂出版有限公司、以及忠欣股份有限公司都提供了相當豐富的獎品。