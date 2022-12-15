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《選罷法》排黑過當？政院：立法體制早有先例

▲▲外界質疑《選罷法》排黑是否比例過當，羅秉成以計程車司機、公務員與律師等職業舉例，提及早有先例。（圖／行政院提供）
▲▲外界質疑《選罷法》排黑是否比例過當，羅秉成以計程車司機、公務員與律師等職業舉例，提及早有先例。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

行政院會今（15）日討論通過《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》部分條文修正草案，主要為完備候選人消極資格，限制曾犯違反國家忠誠、黑金槍毒、賄選前科及被判重刑重罪者的參選資格，有外界質疑是否比例過當，政院解釋包括職業駕駛、公務員、律師、檢察官與法官都有這方面限制，這樣長期立法的必要，主要追求公共目的維護社會治安與國家安全。

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行政院長蘇貞昌於院會中指出，鼓勵更生人更生，但對將掌握公權力，握有公共資源並監督制衡政府職位，要求尊嚴、信賴跟名譽，人民期待有更高的資格跟標準，若不能加以防止人民會感到失望， 因此有必要完善公職候選人消極資格，維護社會治安跟國際形象有其必要。

行政院發言人羅秉成指出，台灣民主得來不易，在民主發展過程中，公職參選有黑道漂白的情形，這是政府要正視與面對，讓國際知道台灣在政治發展過程中，有這種現象發生，這也是人民所不容許的。

羅秉成指出，公職握有公權力、控制公共資源，例如地方首長縣市長，民意代表更可以透過監督權力影響政府施政，設想如果有黑道背景可以取得這些身份，人民會有高度憂慮，有人質疑犯罪前科都被處罰，是否還要做限制，以犯罪紀錄作為職業限制或消極資格，但這在國內立法體制中，是長期有這樣的立法必要，主要追求公共目的，包括社會治安與國家安全。

羅秉成表示，好比一般民間職業，大法官釋字749號解釋，計程車司機作為職業駕駛，若有重大犯罪前科，不可取得資格，這是為了社會治安；《律師法》也要求受1年有期徒刑裁判確定，有害律師信譽，不得發律師證書；《公務人員任用法》中，若曾犯內亂外患、貪污行為確定者，也不得擔任公務員，因這些都跟職務上忠誠度，犯罪行為跟職務性質不相容有關，否則影響公共利益。

羅秉成說，如法官跟檢查官也是如此，要求又更高，故意犯罪受有期徒刑宣告確定則不得擔任，這些無非就是在目的性上做限制，若重大犯罪者作為公職候選人，影響人民對其信賴與職位尊嚴，甚至違反國安四法的人參選，假使當選後監督制衡政府，可以想見人民疑慮之大，因此考量重大目的有限制必要，強調民主發展沒辦法完全完美，但過程中發現影響民主發展問題，要正視它並符合人民期待。

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