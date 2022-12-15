哆啦A夢變icash2.0！結帳感應會說對白 還能換手上道具
造型儲值卡總是讓人好想入手收藏，愛金卡公司這次又推出大人小孩都喜愛的哆啦A夢造型icash2.0，而且不只能自行更換祕密道具，在結帳感應時，公仔還會發出哆啦A夢的聲音，叫哆啦迷如何忍痛放棄。85℃也首度開賣哆啦A夢蛋糕，吃完之後有公仔可收藏。
記者黃韻文/綜合報導
在《哆啦A夢》動畫中，每次哆啦A夢要從百寶袋中拿出道具時，總是最興奮新奇的時刻。愛金卡公司重溫道具登場的感動瞬間，推出「哆啦A夢變聲公仔icash2.0」，運用設計讓民眾能自行更換公仔道具，且為了符合劇中情境，愛金卡還與哆啦A夢動畫中文配音老師合作，錄製各種道具的登場對白，只要將卡片接近感應區域，就會發出中文原音對白，重現動畫中道具登場的情境。
「哆啦A夢變聲公仔icash2.0」共推出兩款不同表情造型及4種道具，「進擊組」隨卡附贈空氣砲及放大燈，「幸運組」道具配件則是來來貓及指引天使，全部4種道具皆能互相交換搭配，兩款一起入手也不罪惡。12月20日上午10時在OPEN POINT APP、博客來搶先販售，7-ELEVEN門市則於明年1月10日開賣，售價599元。
85℃首次和哆啦A夢合作，一口氣推出4款哆啦A夢蛋糕，包括2款6吋、7吋造型蛋糕，分別是550元、650元，以及2款切片蛋糕，每款75元。造型蛋糕上的公仔能留下收藏，蛋糕盒的內墊高板也能取出DIY變成造型撲滿。