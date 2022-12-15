花蓮6.2地震警報又響！氣象局：3天內恐有規模4以上餘震
今（15）日中午12時03分在花蓮外海發生芮氏規模6.2強震，幾乎全台都能感受到明顯搖晃。根據中央氣象局觀測資料顯示，這起地震震央位台灣東部海域、約在花蓮縣政府東南方29.1公里，地震深度僅5.7公里，屬於極淺層地震，最大震度花蓮水璉、鹽寮達到「5弱」，台中、彰化、台東、宜蘭、雲林等地達到4級。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，該起地震主要是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊推擠碰撞造成。截至下午1時30分為止，主震發生後已出現8起餘震，總計芮氏規模4以上有2起包含主震，芮氏規模3~4共6起，由於震央位置處於淺層，加上當地地質又較破碎，因此不排除未來3天內還有芮氏規模4以上餘震發生，芮氏規模3以上更可能持續1週左右，提醒民眾留意。
記者張志浩/綜合報導
陳國昌表示，今日發生在花蓮外海地震的區域，過去的地震主要都發生在深層，但今日卻發生在淺層，是從1973年以來，該區域淺層第2大的地震，由於淺層地質較軟、構造較破碎，因此當有較大型的地震發生時，就容易觸動周遭地質運動，「未來3天內可能還會有芮氏規模4以上餘震發生，一定要多加注意。」
陳國昌說，此次地震體感最明顯的是首當其衝的宜蘭和花蓮，其餘如台中、嘉義、台南、台北都受到「場址效應」影響放大震度，尤其是中部地區，由於震央位置屬於「逆衝斷層」，在地震發生後，板塊被破壞的能量往東西方向行徑，傳遞中部地區，才會讓搖晃感受更明顯。
至於國家警報方面，地震發生時氣象局僅針對宜蘭、花蓮發布警報，但最大震度超過4級的縣市卻有許多區域警報未響起，陳國昌解釋，未發警報的原因主要是科學誤差所致，且震央位於較遠的外海，以過去平均來看，偏離外海20公裡的地震，以往要20秒才能發出，但今日只花了12秒就發出警報，已經算是非常快，未來若再有地震需發警報，氣象局會持續精進。