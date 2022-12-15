佐藤健爆閃婚綾瀨遙？年底宣布喜訊 粉絲：比地震還震驚
粉絲恐怕要心碎了！近日以Netflix影集《初戀First Love》人氣攀升的33歲日本男佐藤健，被日媒爆出可能為下一對結婚的明星檔夫妻，對象則是37歲的日劇女神綾瀨遙，消息傳出後，雙方經紀公司尚未否認，讓這對緋聞情侶結婚的喜訊越顯真實，俊男美女相對登對，不過對影迷們來說可能很心痛！
記者江芷稜/綜合報導
《週刊女性》報導，臨近歲末時間，日本娛樂記者預測新年最有可能成婚的明星，點名綾瀨遙最有可能步上紅毯，被譽為觀眾最愛黃金剩女之一的她，傳出的結婚對象並非2020年的緋聞男韓星魯敏宇，而是更早期的合作對象佐藤健，雙方不排除在年底宣布閃婚好消息，令粉絲十分震驚，目前女方暫未有回應。
其實兩人在2018年合作《繼母與女兒的藍調》時，被媒體偷拍到綾瀨遙搭乘新幹線回東京品川車站，佐藤健大方同行，甚至有旁人聽到綾瀨遙暱稱男方為「小健」，雙方關係很不錯，經紀人也在旁陪伴，這段戀情似乎獲得經紀公司認可。由於日本女星通常結婚會以閃婚方式公開，這次好消息外界並不意外，日媒報導，綾瀨遙和佐藤健可望在年底至明年元旦期間，會對外宣布結婚消息，粉絲則是兩樣情，有人大方祝福，有人則是心碎，「感覺比地震還震驚」。