尹馨幫夫運旺「舊愛分手走下坡」　敢搞失蹤就被她甩

尹馨在《第9節課》飾演控制狂太太，善用手腕幫老公升職。問她本人最愛控制另一半什麼事？她說：「我不會什麼事情都管到，但是該讓我知道的也要知道，比方說沒碰面的時候他怎麼生活、跟誰碰面？我的地雷是搞失蹤，過1個晚上訊息不回、電話不接、關機就掰掰。」那自己幫夫運如何？尹馨笑說：「還不錯，跟我交往的男生事業都滿好的。」反而分手後就走下坡。
記者羅凌筠/台北報導
劇中尹馨是陳昊森的媽媽，以自身是家長會長的權勢，阻止兒子和老師許瑋甯發展師生戀，尹馨這個角色像是「花系列」，打許瑋甯、薛仕凌毫不手軟，「我的戲分情緒張力都很大，動不動就要大吼、呼巴掌、潑咖啡、拿東西砸人樣樣來，有我在的場景都很貴，我就不能拖，不然要加錢，聲音就是要喊出來，常常拍到『燒聲』。」
尹馨也透露劇情摻雜「宮鬥」成分、亂倫之嫌，可能有八點檔最愛的驗DNA戲碼，原來她的角色本身就和教授談過禁忌師生戀，「劇情很重口味，我身上發生的事影響在下一代許瑋甯、陳昊森身上，愛上老師是人生難以承受的重，才是我極力阻止的原因之一。」
戲裡她和教授有情慾戲，導演請動作指導先拍好Demo帶給2個演員套招，尹馨身上披著對手的襯衫站著調情，「當時有略略清場，大家進來看我也無所謂，畢竟都要播給觀眾看了。」尹馨也強調雖然本劇愛情元素動人，但她仍是反對師生戀，「世界有那麼多人可以愛，為什麼要愛你的學生和老師？上對下的關係不太應該。」
問到被陳昊森喊媽的心情，尹馨笑說：「他真的很煩，都20幾歲的人了還這麼愛撒嬌，在現場愛叫我媽，我說叫姐好不好？！」尹馨坦言過去是從花邊新聞上看到陳昊森，以為他騎重機會是個性霸氣的男孩子，沒想到本人很貼心，「像是我為了要詮釋角色很疲憊的狀態，都會在現場故意駝背，結果昊森都會直接幫我掰正，是個孝子。」