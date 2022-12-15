921後最多！今年規模6以上地震12個 氣象局憂進入活躍期
今（15）日中午12時03分花蓮外海發生芮氏規模6.2有感地震，震央在花蓮縣政府東南方29.1公里處，地震深度5.7公里，幾乎全台都能感受到明顯搖晃。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今日中午這起6.2強震，是今年（2022年）第12個芮氏規模6以上的地震，過往台灣地區整年規模6以上地震平均僅2.8次，今年至今已經遠遠超過以往平均值4倍以上，芮氏規模5～6的次數更是來到61次，921大地震後最多的1年。不過陳國昌表示，台灣從去（2021）年下半年開始，地震活動就變得比較頻繁，是否代表進入地震活躍期，後續還有待觀察，希望明年能慢慢緩和，避免災害發生。
記者張志浩/綜合報導
陳國昌指出，根據長時間統計顯示，以往台灣地區整年發生芮氏規模6以上的地震差不多3個左右（2.8次），芮氏規模5～6的大約25個，不過今年分別以發生12個和61個，顯見今年地震活動比往年活躍很多。而事實上，台灣去年下半年地震就開始變多到現在，期間還有「918池上強震」所引發的序列，讓地震次數節節攀升，且光是918池上強震，芮氏規模6以上就有2起。
針對此情況，陳國昌說，台灣地區是否進路地震活躍期，還需觀察1~2年，不過目前氣象局的觀測重點，在於近期強震都發生在東部，無論南北都出現芮氏規模6以上，震央在陸海都有，顯現東部板塊運動確實較頻繁，要留意可能有更大規模地震。此外，陳國昌也表示，原先預估918後不會再有芮氏規模6以上地震，今日卻又再次出現，更有學者預估， 東部正在醞釀「芮氏規模超過7」的地震，對此氣象局給予尊重，但「地震不可預測，仍要持續觀察。」
陳國昌提醒，今日花蓮6.2強震主要是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊推擠碰撞造成，由於震央位置處於淺層，加上當地地質又較破碎，因此不排除未來3天內還有芮氏規模4以上餘震發生，芮氏規模3以上更可能持續1週左右，民眾一定要多加留意。