中重症+128、死亡+37！6歲女童未確診 突有3症狀爆MIS-C
中央流行疫情指揮中心表示，今（15）日國內新增16,012例本土個案，其中有128例中重症個案、37人死亡，死亡年齡層從90多歲到20多歲，醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一例特殊死亡個案為20多歲女性，本身具有慢性腎臟疾病，曾接種過兩劑疫苗，11/20開始有呼吸困難、咳嗽、流鼻水症狀，11/26住院快篩陽性確診，開始給予莫納皮拉韋治療，但在住院過程中因心臟衰竭、病況惡化，11/27不幸過世，死因為心肌病變合併心臟衰竭。
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另在中重症個案部分，羅一鈞指出，這幾天有新增2例兒童MIS-C個案，一位是5歲男童，沒有慢性病史也未接種疫苗，11/1確診後、11/29開始有發燒、全身皮疹、腹痛，於12/2至急診，有懷疑MIS-C住院，給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療後，病況好轉，在12/9康復出院；第二位為6歲女童，先前沒有確診過新冠感染，也沒有打過新冠疫苗，他是在12/2出現嘔吐、腹瀉、發燒症狀，12/5到急診，住院檢查有新冠N抗體陽性，也有頸部淋巴結腫，所以是符合MIS-C的診斷條件，給予免疫球蛋白等藥物治療，目前仍住院當中病況穩定。
據統計，目前累積MIS-C個案為189例，死亡兒童重症個案數沒有增加，仍然是38例。（編輯：林莞茜）
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