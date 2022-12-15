寒流來襲防範流感！疾管署：落實手部衛生、生病在家休息

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近期北半球溫帶國家流感活動度持續，多國疫情持續上升，加拿大、日本、韓國及歐洲上升，美國處高峰，且皆高於閾值或高於去年同期，中國大陸處流行期。世界衛生組織監測資料顯示，全球病毒型別仍以A型(97.9%)為主要流行株，並以A(H3N2)為多；B型病毒株中，則以維多利亞株為主。
疾管署說明，目前公費流感疫苗已接種逾620萬劑，即將用罄，請學齡前幼兒、65歲以上長者等流感高風險族群儘速接種，以及時獲得保護力。民眾接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)查詢，並電洽有提供接種服務的院所，確認有疫苗後再前往接種。另我國公費流感抗病毒藥劑已配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，有類流感症狀民眾可由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立，以把握用藥時機。
疾管署提醒，由於本年流感可能與COVID-19共同流行，若民眾有發燒、咳嗽等疑似症狀，可先用COVID-19家用快篩輔助檢測，幫助醫師診斷及治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。（編輯：倪浩軒）