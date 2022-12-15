寒流前先防雨彈！明全台大雨有機會下雪　週六急凍剩6度

寒流來襲防範流感！疾管署：落實手部衛生、生病在家休息

▲寒流來襲，指揮中心提醒民眾注意相關事項。（圖／指揮中心）
▲寒流來襲，指揮中心提醒民眾注意相關事項。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

疾病管制署今(15)日表示，寒流即將來，預期各地氣溫偏低，提醒符合公費流感疫苗接種資格的民眾儘速前往接種，並落實手部衛生與咳嗽禮節，若生病則在家休息，避免流感病毒傳播。並呼籲流感重症高危險群，若出現發燒、合併咳嗽等類流感症狀，請就近就醫，並留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，以掌握治療黃金時間，降低引發重症風險。

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疾管署監測資料顯示，上週(12月4日至2月10日)門急診類流感就診達37,964人次，較前一週略降2.2%，與2020年同期相當；急診類流感就診病例百分比為8.6%。近期副流感、呼吸道融合病毒及流感等多種呼吸道病毒持續於社區流行，依實驗室監測資料，流感病毒分離以A型H3N2亞型為主。本季(111年10月起迄111年12月14日)流感併發重症病例累計14例，年齡層以65歲以上長者為多(43%)，13例(占93%)未接種本季流感疫苗，10例(占71%)具慢性病史；流感重症死亡病例累計3例，均未接種本季流感疫苗。

近期北半球溫帶國家流感活動度持續，多國疫情持續上升，加拿大、日本、韓國及歐洲上升，美國處高峰，且皆高於閾值或高於去年同期，中國大陸處流行期。世界衛生組織監測資料顯示，全球病毒型別仍以A型(97.9%)為主要流行株，並以A(H3N2)為多；B型病毒株中，則以維多利亞株為主。

疾管署說明，目前公費流感疫苗已接種逾620萬劑，即將用罄，請學齡前幼兒、65歲以上長者等流感高風險族群儘速接種，以及時獲得保護力。民眾接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)查詢，並電洽有提供接種服務的院所，確認有疫苗後再前往接種。另我國公費流感抗病毒藥劑已配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，有類流感症狀民眾可由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立，以把握用藥時機。

疾管署提醒，由於本年流感可能與COVID-19共同流行，若民眾有發燒、咳嗽等疑似症狀，可先用COVID-19家用快篩輔助檢測，幫助醫師診斷及治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。（編輯：倪浩軒）

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