傳奇男星睡夢中過世！享年54歲　友悲痛「你活在我心中」

54歲的美國嘻哈歌手Grand Daddy I.U.，本名阿尤布貝（Ayub Bey），以「Cold Chillin’ Records」廠牌的成員之一走紅，被譽為「嘻哈界的傳奇」，沒想到近來傳出他過世的消息，震驚演藝圈。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據外媒報導，阿尤布貝傳出在睡夢中離世，與他亦是好友的經紀人，透過IG證實噩耗，她感謝對方生前願意傾聽她的所有想法，「你會一直活在我心中，直到在天堂相見。」至於確切死因，則是等待驗屍結果出爐，經紀人還透露阿尤布貝的葬禮將在12月22日於紐約舉行。▲▼阿尤布貝（上圖右、下圖左）被譽為嘻哈界傳奇。（圖／翻攝阿尤布貝 IG） 阿尤布貝在1989年加入知名嘻哈廠牌「Cold Chillin' Records」後，隔年以專輯《Smooth Assassin》出道，《Something New》、《Sugar Free》都是膾炙人口的作品。他二度退出幕前，2007年時才以專輯《Stick to the Script》回歸樂壇，中間又相隔8年，也就是2015年時再度回歸，推出作品《P.I.M.P. （Paper Is My Priority）》，最新作品則是停留在去年的《Stay Fly》。五月天無預警告白！對象曝光 「甜蜜真相超閃」相隔13年！草蜢攻蛋開唱 點名台粉「超感動經歷」天后32億神曲遭控抄襲！官司纏鬥5年告終 雙方達成協議尹馨幫夫運旺「舊愛分手走下坡」 敢搞失蹤就被她甩