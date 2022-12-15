電暖器怎麼挑一表秒懂！達人教挑選「4撇步」：暖又省電
入冬後冷空氣接連來襲，本週更可能迎來首波寒流，加上連日陰雨，逼出保暖防潮商機。旗下擁有各式大小家電的雙全國際進一步觀察，其代理暖風機產品在通路買氣上升5倍，其中又以PHILIPS塔式暖風機最熱銷。如果還沒入手，電暖器款式眾多，民眾該如何挑選？請家電達人提供4點挑選建議，包括暖房大小、移動方便性、安全性及搭配循環扇更有效率，趁著寒流來之前趕緊準備好。
記者周淑萍/綜合報導
根據雙全國際電暖器產品經理徐正翰表示，電暖器依發熱方式不同，大抵可分為葉片式、鹵素式、碳素式、陶瓷式、燃油式、石英管式（目前市面上較少見）、對流式等，除了燃油式以外，其他均為以電能發動，可以依照暖房大小、是否需要移動等方式挑選。
📍依暖房大小：挑選上，首先可以依使用環境，像是大坪數的客廳就建議可以採用葉片式或煤油式電暖器，保暖空間大，葉片式又比煤油式發熱慢，不過安全性更高，兩種款式相對其他類別電暖器價格也較高。小坪數、近距離則可使用鹵素、碳素、陶瓷式、對流式等電暖器，發熱快，也相對平價，不過送暖距離較近，碳素價格又略高於鹵素，鹵素也相對省電。
📍依移動方便：除了選擇空間上，可以看使用的情境，像是不插電的煤油式暖爐，適合攜帶出門露營使用，而對流式可搭配安裝使用，例如安裝在浴室靠牆、壁掛等，對中古房屋沒有在浴室安裝送暖的使用者來說更加穩固；另外，現在也有小型輕巧搭配風扇的暖風機可用，例如PHILIPS的塔式暖風機、DC冷暖兩用無扇葉風扇等，可增加送暖距離，同時也方便移動。
📍認明安全性：若是要在浴室使用的電暖產品，需認明產品的防水功能，避免使用風險，而像是PHILIPS的電暖器也具備防傾倒斷電設計，對於家中有小小孩、寵物等，若不慎碰撞讓電暖器倒地，可以自動斷電保障安全；另外，增加定時送暖設計的電暖器，也可幫助使用者節省電費，避免在不需要時長時間開啟。
📍搭配循環扇：如同開啟冷氣可以搭配循環扇加強冷房力道，開啟暖氣時搭配循環扇也是相同道理，幫助熱空氣對流，加速暖房效果；擺放位置建議可以跟電暖器呈現對角，加強暖空氣循環，以達到整體暖房的效果。