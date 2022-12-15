台中耶誕嘉年華喜迎　旅宿業一房難求

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新聞局表示，擁有大自然山海美景與濃厚歷史人文氣息的台中，令遊客嚮往，不僅去年10月在知名訂房網站Booking.com選為「全球8大新興旅遊目的地」之一，更在同年12月評為Line「國旅熱搜城市第1名」，迎接耶誕佳節來臨，台中耶誕嘉年華將於12月16日開幕，緊接著跨年晚會活動也將登場。
對此，台中市旅館商業同業公會理事長何信蒼指出，中市府12月大型活動一場接一場，旅客洽詢訂房明顯增加；12月中旬至明年元旦，觀光旅館、主題旅館及溫泉旅館假日訂房率已近8成，一般旅館訂房率則增加約2成，訂房持續增加中。
市府表示，今年12月台中購物節、台中國際花毯節等大型活動持續進行中，12月前2週，中市觀光旅館、主題旅館及溫泉旅館假日一房難求，旅宿業假日整體住宿率近8成5。中旬過後，緊接著耶誕點燈活動到來，舊台中火車站前廣場的「心花朵朵」耶誕樹，底部有巨大雪橇，樹身由數個巨大愛心堆疊而成，還會360度旋轉；柳川有必看水舞秀及可愛的「心動扭糖機」，開幕後水舞表演時間為每日17時30分至21時30分，每半小時一場；綠川則有粉色雪人「暖心到融化」陪大家漫步在水岸景觀，以及搭配台中購物節設計的閃亮衣架燈飾與絢爛耶誕樹。
市府也說，走跳舊城區少不了台中時尚城中城線11路公車，除串接3個展區，也能到達台中公園、科學博物館、植物園、美術館、台中州廳等景點，探索中西區歷史脈絡與痕跡。山城部分則可到豐原葫蘆墩圳水岸花都燈展，12月16日點燈，沿途看見河道風貌，也可順遊豐原廟東夜市，品嘗排骨酥麵、菱角酥、鳳梨冰等小吃；石岡花漾藝術燈節則於12月17日開幕，不只溫馨度過聖誕，檔期橫跨聖誕節、元旦、春節假期及元宵節，市府邀民眾遊台中，將幸福延續到2023年。