謝國樑赴市府拜會林右昌 當場邀跨年晚會合體為市民祝福
基隆市長當選人謝國樑今（15）日中午前往市政府拜會基隆市長林右昌，雙方共同商討未來市政交接工作事宜，會後受訪林右昌表示未來就算是沒有任何公職，也還是基隆市民，會協助未來基隆發展；謝國樑則是當場邀請林右昌參加跨年晚會，來為市民、為新的年度祝福，也表示上任後有不懂的地方還是會打電話請教，讓團隊跟執政能盡快上軌道，給市民最好的城市市政及生活。
記者吳嘉億／新北報導
林右昌受訪時表示，與謝國樑談話過程中非常融洽，就市政府現況與重點做分享，特別是在基隆捷運、轉運站、基隆塔與建設部分做說明；另外跨年晚會部分，也有在做籌措，未來新的市長上任後，相信跨年晚會還是會非常精采，呈現在市民面前。
林右昌說到，未來不管在任何工作或崗位上，就算是沒有任何公職，也還是基隆市民，會協助未來基隆的發展，會繼續下去，不會因為身分改變而有差異。
謝國樑表示，對於先前提到的跨年晚會，也希望邀請林市長能來參加，看到新、舊市長能合體，來為市民、為新的年度祝福；另外也得到允諾，會盡力協助在自己上任前能再深入了解市政業務，希望未來進到市府後，有不懂的地方也會再打電話請教，目的是希望能讓團隊跟未來執政能盡快上軌道，給市民最好的城市市政及生活。
謝國樑辦公室發言人余治明表示，本次的請益活動由市長當選人謝國樑與準副市長邱佩琳、辦公室主任陳媛玟、副總幹事林昱志等人，與基隆市長林右昌、秘書長黃駿逸、參議楊桂杰、發言人游本明會面，進行市政相關的深度討論，期望能夠讓交接工作更加順利。