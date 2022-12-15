向太公開「香港豪宅」全是精品包！馬雲見銀箔牆面也震驚
今年63歲的「向太」陳嵐是演藝圈有名的女強人，23歲便嫁給向華強，成為先生事業的得力助手。她時常透過微博、抖音和粉絲互動，近日在抖音上傳「香港的家Home tour」新影片，分享豪宅內部樣貌，還謙虛表示：「生活跟大家沒什麼兩樣」，不過屋內各種高級裝潢、擺設，就連中國電商龍頭「阿里巴巴」創辦人馬雲也讚嘆不已。
娛樂中心／綜合報導
向太透過影片公開香港豪宅的內部樣貌，她表示：「我老公他曾經跟我講過，希望能夠住進九龍塘，所以當我們奮鬥了幾十年後，我終於可以偷偷的買一塊地，偷偷的蓋好一個房子，我是在圓他的夢。」她透露：「家就是他覺得舒服，我也覺得舒服的地方。」也分享自己平常會煮飯、做牛肉麵、遛狗、照顧花草樹木，「所以跟大家沒什麼兩樣」。
接著畫面來到大門口，向太開心地與鏡頭打招呼，介紹著大門口的羅漢松與一旁的游泳池；客廳則擺放一堆藝術收藏品，像是觀音菩薩像、張大千字畫以及各種珍藏玉器，「我喜歡玉石的東西」。此外，走廊上的造型燈飾欄杆，是由香港著名電影美術指導張叔平設計的，「這個欄杆是用燈做的！」走廊另外一側，則是一大片銀箔馬賽克牆面，向太透露，99年馬雲來參觀的時候，也被這幕牆驚豔到，「這幕牆當時花很多錢」。
向太接著走向衣帽間，只見櫃子上全是滿滿的精品包、高跟鞋，酒窖更是放了各式各樣的酒，「這些都是我們平常宴客啊，還有我老公很喜歡喝的酒，什麼酒都有」；不僅如此，屋內還有一間超大DVD房，裡面收藏大量影視作品，「收藏的DVD和我們拍過的電影」，廚房則是以白色系為主，乾淨又明亮，「這是我煮飯的地方，是個專業的廚房。」最後，向太也親切向粉絲喊話：「今天的Home tour結束了，你們還想看什麼？可以在評論區下面留言。」作風相當親民。
網友也紛紛留言，「好喜歡聽她說話，很溫柔又親切」、「抖音是我了解富人生活的唯一途徑，特別喜歡向太」、「向太就是小說裡的豪門好太太，說話好溫柔，還那麼寵兒媳婦」、「成功男人的背後，都有一位秀外慧中，懂得持家有道的女人，這才是彼此成就了優秀的另一半」、「好多鞋子、包包」、「性格真實，讚」。（編輯：郭佩蓉）