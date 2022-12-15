買下全家近2成股權！萬寶開發3點聲明 強調無意參與經營
國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下萬寶開發從泰山手中買下全家近2成股權，成為全家第二大股東，卻也捲入泰山經營權之爭，市場派龍邦要打法律戰，揚言連買家一起告。萬寶開發今（15）日委由律師發出3點聲明，除強調無意參與全家便利店的經營之外，也透露是仲介人士主動探詢投資意願，且待賣方依法公告後，才依程序決定投資。對於坊間出現不實指摘或為不同立場者之間的相異看法，若損及萬寶開發或其相關人員時，當依法維護權利，並將委由律師進行訴追，以懲不法，絕不寬貸。
記者顏真真／台北報導
萬寶開發今日委由傅祖聲律師事務所發出3點聲明啟事。首先，萬寶開發投資全家便利店股份，是著眼於全家長期以來的穩定經營與每年平均約有2%的股利，而為長期投資，萬寶開發並無意參與全家便利店的經營。
第二，萬寶開發是因市場上仲介人士主動出面洽詢有無投資意願，萬寶開發自始即要求於賣方獲准出售的前提情況，且不高於一定價格的條件下，才願意購買全家便利店股票。若任一條件無法成就時，萬寶開發即不會進行投資。俟賣方依法公告後，萬寶開發始依程序決定進行投資，並於12月5日上午以鉅額逐筆交易方式購入上述股票。
第三，萬寶開發僅為仲介人士洽詢的可能買方之一，且為單純投資人，其股東與賣方素不相識，亦無往來或接觸。坊間出現部分不實指摘，或為不同立場者之間的相異看法，但若因此無端損失萬寶開發或其相關人員時，萬寶開發當依法維護其權利，並將委任律師對侵害其權益者進行訴追，以懲不法，絕不寬貸。