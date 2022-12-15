通緝犯改身分證號「躲追捕17年」 內政部澄清：不可更改
針對今（15）日有媒體報導，新北市一名45歲男子，因涉偽造有價證券罪遭法院通緝，後卻以身分證有「4」數字不吉利為由，申請變更身分證號並獲准，引致警方盤查時搜不到通緝在身，成功躲避通緝長達17年。對此，內政部稍早發布新聞稿否認，通緝犯不可改國民身分證統一編號，並解釋個案於民國94年定讞，當時板橋地方法院檢察署是以舊證號通緝，導致通緝檔無新證號資料。
記者翁子竣／台北報導
內政部澄清，該個案於民國92年變更國民身分證統一編號，94年因案被通緝，並非報導所稱通緝犯可改國民身分證統一編號；為正確個人身分資料，如戶籍資料（含國民身分證統一編號變更）有異動，內政部分別自91年及93年同步將異動檔通報警政及司法機關，該機關均能掌握最新資料，經查報載之個案於92年變更國民身分證統一編號，內政部當時已提供變更資料給相關機關。
內政部表示，為避免不法人士透過變更國民身分證統一編號逃避犯罪查緝，自95年起規範國民身分證統一編號變更時，須比照姓名條例第15條規定，「如有經通緝、羈押等情形不得申請變更」；106年11月24日更進一步規範受限制出國處分者，不得變更國民身分證統一編號。
內政部說明，該個案於92年9月因偽造文書等案遭移送，以原證號有2個4為由，於92年10月變更國民身分證統一編號，其偽造文書案件於94年定讞，當時台灣板橋地方法院檢察署（現為台灣新北地方法院檢察署）是以舊證號發布通緝，致通緝檔無當事人新證號資料。
最後，內政部強調，將加強優化警政署通緝與M-Police系統，並提醒各相關機關，於處理民眾案件時所發布之公文書，應確認其個人資料是否為最新，以強化執行效率。