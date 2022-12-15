大S經紀人嗆非大陸籍！張蘭終於認了是外國人：犧牲小我

林志玲兒子塊頭超大！跟AKIRA輪流餵奶：今早尿布我換的

▲AKIRA透露兒子塊頭更大、更壯。（圖／潮旅Ciao）
▲AKIRA透露兒子塊頭更大、更壯。（圖／潮旅Ciao）

記者陳雅蘭/綜合報導

AKIRA跟林志玲結婚三年，育有一子，他表示當爸後很幸福開心，透過父親的身分，與志玲成長許多、瞭解到生命的張力與珍貴，「寶寶現在可是比其他同齡孩子塊頭更大、更壯，不過他很乖，晚上只要我或志玲唸故事書，他似乎聽得懂似的，很快就能安穩入睡！而我跟志玲會互相輪流，彼此分擔家務，所以面對包尿布或餵奶都不是問題，像今天早上，就是我換尿布的喔！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲AKIRA覺得媽媽們都很偉大。（圖／潮旅Ciao）
▲AKIRA覺得媽媽們都很偉大。（圖／潮旅Ciao）
日前林志玲聊到懷孕的辛苦過程，同時藉由自己的經驗鼓勵女生不要放棄，此番話感動不少人，AKIRA也認同此說法並表示：「對！媽媽是最偉大的！我同意有句話說『每個人成功背後都會有個默默支持他的人』，對我來說，不只是妻子偉大，媽媽也是！我非常謝謝媽媽，從小到大，媽媽給我的影響很深，她對我無止盡的付出，不斷給我滿滿的正能量，無論做任何決定，對我的選擇均是義無反顧的全力支持與尊重，這也影響日後我已為人父的教育方式，我也將媽媽的經驗與志玲一起分享！」。

對台灣已不陌生的AKIRA，自認化身寶島導遊不是問題，「很榮幸！若我化身成導遊的話，我會推薦日本朋友來台灣時，一定要去『龍山寺』，你可以參拜後逛逛夜市吃美食，感受當地的純樸風情，這陣子，我也抽空參觀了不少主題式展覽，發現『原來台灣的原創者作品這麼豐富多元化啊』。」問及私心最愛的台灣景點？AKIRA說：「當然就是我們舉辦婚禮儀式的『台南宗祠』了！我真的非常喜歡那裡！」

AKIRA與老婆都是重視節日的人，適逢節日基本上都會選擇一家人度過， 「目前除了日本與台灣為重外，未來疫情趨緩走向安全後，我計畫帶著志玲與寶寶來趟歐洲之旅。」他也補充，不管大家選擇什麼地方，甚至現階段無法出門旅遊，「只要能跟最愛的家人一起，那個地方，就是最美的地方」。

AKIRA分享未來跟團體放浪兄弟的工作計畫，「首先，放浪兄弟的演唱會目前在日本正持續進行演出，繼上次來台灣參加『超級巨星紅白藝能大賞』後，希望未來能再來跟大家見面，至於粉絲期待的演唱會，對我來說這是大計畫，不是能現在輕易承諾的，因為光內容確認外，更多是執行上的層面要逐一克服；而底下THE SECOND放浪二勢力睽違5年後，預計將舉行巡迴演唱會，當然，我希望也有機會能帶他們來台灣演出，而當中的5位團員，也同是放浪兄弟成員之一，因此表現上，他們將有更多元化的表現呈獻給大家！此外，我們也主導了一個選秀節目，也將在近期於台灣播出，希望能帶著這些年輕的表演者來交流，至於同公司師弟團BALLISTIK BOYZ和PSYCHIC FEVER，目前則前往東南亞發展，希望後續大家都能看到我們的表演！」

AKIRA說：「身為放浪兄弟中的LEADER，我認為首當其衝，就是彼此要建立『信任』態度，而信任裡，最基本的條件是放下身段凡事親力親為，將自己放在最低的位置，主動去瞭解與傾聽每位團員的心聲，大家能聚在一起是很珍貴的緣分，每位團員都是無可取代的，面對他們年紀不同、想法不同與資質不同，例如有些師弟可能個性上比較內向，剛開始缺乏自信，很多心裡話想說卻不敢說，或許他的建議，可能對整體是個很建設性的意見，因此身為前輩的我們，就要主動去傾聽，放在與他同一角度上去體會，給他鼓勵，我會逐一且耐心的將所有團員的想法凝聚，結合我們的經驗，把對未來的目標制訂更明確！」AKIRA的新節目《iCON Z勇闖夢之道》12月17日起，每週六、日晚間9點在MOMO綜合台75頻道播出。

▲AKIRA 2023年工作滿檔。（圖／潮旅Ciao）
▲AKIRA 2023年工作滿檔。（圖／潮旅Ciao）

女神主播街訪Uber外送員　對方拿下口罩竟是木村拓哉！

獨／舒華帶(G)I-DLE回台參加《紅白》！黃子佼嚇到摔平板

IU超狂財力訂結婚禮物！「26顆珍珠、百顆鑽石」皇冠公開

全智賢冬季穿搭變「暗黑辣妹」！透膚絲襪洩滿滿女人味

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀