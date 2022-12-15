林志玲兒子塊頭超大！跟AKIRA輪流餵奶：今早尿布我換的

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對台灣已不陌生的AKIRA，自認化身寶島導遊不是問題，「很榮幸！若我化身成導遊的話，我會推薦日本朋友來台灣時，一定要去『龍山寺』，你可以參拜後逛逛夜市吃美食，感受當地的純樸風情，這陣子，我也抽空參觀了不少主題式展覽，發現『原來台灣的原創者作品這麼豐富多元化啊』。」問及私心最愛的台灣景點？AKIRA說：「當然就是我們舉辦婚禮儀式的『台南宗祠』了！我真的非常喜歡那裡！」
AKIRA與老婆都是重視節日的人，適逢節日基本上都會選擇一家人度過， 「目前除了日本與台灣為重外，未來疫情趨緩走向安全後，我計畫帶著志玲與寶寶來趟歐洲之旅。」他也補充，不管大家選擇什麼地方，甚至現階段無法出門旅遊，「只要能跟最愛的家人一起，那個地方，就是最美的地方」。
AKIRA分享未來跟團體放浪兄弟的工作計畫，「首先，放浪兄弟的演唱會目前在日本正持續進行演出，繼上次來台灣參加『超級巨星紅白藝能大賞』後，希望未來能再來跟大家見面，至於粉絲期待的演唱會，對我來說這是大計畫，不是能現在輕易承諾的，因為光內容確認外，更多是執行上的層面要逐一克服；而底下THE SECOND放浪二勢力睽違5年後，預計將舉行巡迴演唱會，當然，我希望也有機會能帶他們來台灣演出，而當中的5位團員，也同是放浪兄弟成員之一，因此表現上，他們將有更多元化的表現呈獻給大家！此外，我們也主導了一個選秀節目，也將在近期於台灣播出，希望能帶著這些年輕的表演者來交流，至於同公司師弟團BALLISTIK BOYZ和PSYCHIC FEVER，目前則前往東南亞發展，希望後續大家都能看到我們的表演！」
AKIRA說：「身為放浪兄弟中的LEADER，我認為首當其衝，就是彼此要建立『信任』態度，而信任裡，最基本的條件是放下身段凡事親力親為，將自己放在最低的位置，主動去瞭解與傾聽每位團員的心聲，大家能聚在一起是很珍貴的緣分，每位團員都是無可取代的，面對他們年紀不同、想法不同與資質不同，例如有些師弟可能個性上比較內向，剛開始缺乏自信，很多心裡話想說卻不敢說，或許他的建議，可能對整體是個很建設性的意見，因此身為前輩的我們，就要主動去傾聽，放在與他同一角度上去體會，給他鼓勵，我會逐一且耐心的將所有團員的想法凝聚，結合我們的經驗，把對未來的目標制訂更明確！」AKIRA的新節目《iCON Z勇闖夢之道》12月17日起，每週六、日晚間9點在MOMO綜合台75頻道播出。