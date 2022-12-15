批蔡政府改善低薪「只剩大內宣」　國民黨團籲拿具體方案

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曾銘宗質疑，總統蔡英文在106年12月29日宣示將窮盡一切所能，在107年改善年輕人低薪問題，當時的行政院長賴清德提出短中長期措施，但也沒真正落實執行，拿來當作大內宣、廣告行銷文案使用。
曾銘宗指出，我國為什麼低薪？在81年受僱人的報酬佔GDP比率為51.1%，到109年降到45%，顯示經濟發展成果，企業家分得越來越多，但勞工享有部分越來越少。曾銘宗奉告蔡英文總統，一年又將結束，盡速履行承諾，拿出具體方案，解決低薪情況，給年輕朋友有希望的未來。
曾銘宗認為，國家經濟發展成果，不宜由少數企業家享有，尤其是1800多家上市上櫃公司，是國內最具有競爭力的公司、企業，其中也不少獲利非常亮眼的公司，還有低薪的情況，因此呼籲政府參考國外做法，鼓勵企業加薪分享員工，並拿出公權力改善低薪問題。
國民黨團副書記長謝衣鳯則指出，蔡總統在106年12月29日曾宣示過，「明年她給行政團隊最重要任務，就是改善青年低薪問題」，「我會盡一切可能，來翻轉國家的未來.....讓產業順利的升級跟轉型，優質的工作，才能根本改善年輕人的低薪問題。鼓勵企業加薪，把企業更多的利潤分享給員工。」
謝衣鳯說，107年5月14日當時的行政院長賴清德，召開「我國低薪現況、低薪研究及對策」記者會，表示行政院將會帶頭，公部門派遣工起薪3萬元，需要9.6億元經費，將會有1.6萬名勞工受惠。她質疑賴清德，當初召開記者會，現在勞工最低薪資有3萬元嗎？對得起當初擔任行政院長做出的承諾？
謝衣鳯表示，台灣目前低薪情況非常嚴重，根據主計總處統計，今年受雇者每月主要工作經常性收入，有914.6萬名受雇者的月薪不到4萬元，佔59%；未滿3萬元的佔23%、3萬元未滿4萬元佔36%，顯示年輕人低薪問題一直未獲得改善。
謝衣鳯也提到，根據主計總處和勞動部在110年台灣與亞洲鄰近國家薪資相比，台灣是5萬5792元、香港6萬7057元、日本8萬8931元、韓國9萬8524元、新加坡13萬2618元；請問蔡總統，上任之初就告訴國人，要終結青年人低薪問題，現在已經是第二任期，改善了嗎？經濟紅利有分享給青年朋友們？
國民黨立委費鴻泰也質疑，高雄房價飆漲，起因是蔡政府、高雄市政府高調宣布台積電將在高雄設廠，帶動一波房價飆漲。問題是，還沒有一個高雄人領到台積電的薪水，卻承受台積電效應的高房價，年輕人越來越買不起房，壞處全留給了高雄。
費鴻泰指出，主計總處大玩數字遊戲，讓社會大眾處在虛幻的平均薪資5萬5754裡，猶如一隻腳踏在滾燙的水裡，另一隻腳踏在冰冷的水裡，然後稱現在溫度是50度。101年低於平均數的人佔65%，2021年已經達到68%，簡言之，貧富不均的問題越來越惡化，若以中位數來看，月薪資則落在4萬2000元左右。
費鴻泰認為，蔡總統宣示要平抑物價、穩定房價，但農委會主委陳吉仲卻說，他只承諾解決蛋荒，但沒說要解決蛋價，台灣蛋價甚至高過日本，這樣尸位素餐的農委會主委，還要讓他在位置上領高薪？主計總處公布的台灣物價、CPI完全失真，麵線一碗20元出自主計總處朱澤民口中，完全不食人間煙火、不知民間疾苦。
費鴻泰強調，蔡總統上任之後，一直強調要將最低工資拉到3萬元，今年最低薪資2萬6400元，現在到任期結束前，僅剩年最後一次調漲薪資審議會議的機會，3600元的差距，應該很難達到；蔡政府只會大內宣、畫大餅，所謂有夢最美，但夢醒是最痛的。