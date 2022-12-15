鄭家純大尺度蕾絲被酸「修到窗簾變形」？怒曬原圖打臉了
藝人鄭家純（雞排妹），日前宣布和公益團體合作，拍賣寫真書裡面的的25套服裝，並將所得全數捐出，獲得廣大迴響。今（15）日她更貼出一張尺度超大的蕾絲寫真照，卻被酸民質疑「修到窗簾變形」，結果鄭家純直接曬出原圖打臉，讓粉絲們通通嗨爆，「我也要！」
娛樂中心/綜合報導
鄭家純今日一早就貼出一系列的性感寫真照，要透過拍賣服裝來做公益，可以看到鄭家純只穿著透明且薄到不行的蕾絲內衣就上陣，不僅身材玲瓏有緻，傲人的上圍幾乎透光，直逼尺度邊緣。
結果就跑出一位酸民留言，「液化到腿跟窗廉都變形，真的笑死！」沒想到鄭家純看到後直接反擊，「我來發原圖證明打你的臉」，再次編輯貼出一張工作人員站在窗戶外，完全沒修圖的照片，讓留言區直接變成大型打臉現場。
大家紛紛笑翻，「朝聖打臉哈哈哈」、「窗簾不是軟的嗎？全世界都要液化？」、「酸民酸到鍵盤跟心靈都變形，真的笑死」、「高招哦這樣拿原圖，也發我一份」；但也有職業是設計師的網友留言平反，「我是設計師，都沒看到液化痕跡喔」、「我也是設計師，窗簾正常，如果用三腳貓的變形方式，她的身體也會看出問題喔，然後你不要躲在網路後面好嗎？加油。」（編輯：詹鎰睿）