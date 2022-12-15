2023首季出團參考價格出爐！遊日本團費大漲3至4成

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日本線方面，由於解封旅遊禁令過於突然，日本在人力無法即時到位的情形下，出現空港地勤、檢疫、保安人力缺乏問題，導致機票及飯店、餐廳、景區等供需失衡，呈現高票價、高房價及所有行程內相關門票的調漲，踓然日幣跌但仍造成團費比疫情前同時期高漲約30至40％。
此外，疫後的旅遊形態也與疫情前大有不同，以人數少的小團體+日本當地安全的高級飯店的行程做包裝。但市場上仍有「異常的低價產品」，不過協會提醒，「一分錢一分貨」細節藏在陷井裡，消費者要仔細看清楚行程內容。
韓國方面，首爾因有華航、長榮、大韓、及廉價航空可選擇，團體售價高低區間較大，釜山及濟州目前因以廉價航空班機為主，票價變動不大，因此過年期間、寒假期間與2月中到3月底期間的團體價格差異較小，落在20900元至30900元。
美加遊程由於國籍航空未發系列機位，只能額外需求團位或長榮包機才有機位，操作上相對困難及價位偏高，市場團體出發日期相對缺少。3月開始美國線的產品多著重在國家公園為主，美國國家公園亦是世界級的獨特地理景觀，隨著春天的到來，加拿大的賞櫻及5月冰原雪車的開放，將陸續推升加拿大產品。
歐洲長程部分，飛歐洲航點已恢復正常，長榮航空新增義大利米蘭及德國慕尼黑兩航點，中華航空預定3月下旬恢復義大利羅馬的航點。雖然航點增多，但因第一季團體票價比起疫情前航空的團體票價，調漲2-3成，影響成本。因烏俄戰爭及缺工的影響下，飯店、遊覽車資及餐費調漲，也大幅提高團費漲幅約2至3成，但台幣兌歐元的匯率比起疫情前升值約2成，台幣升值拉低團費，整體團費漲幅不大。
而紐奧與疫情前相比，價格調漲，因機票價格、燃油稅及當地飯店、餐廳、車資及人工成本皆調高，澳洲漲幅約22%、紐西蘭漲幅約25%。澳洲首季為南半球夏季又逢農曆春節連休，但因機位不足及票價偏高故旅遊團不多。2月起航空公司開始提供團體機位且提供票價優惠;故建議旅客可以選擇在2月以後出遊澳洲較為划算。
紐西蘭2月以後紐航及華航都開始提供團體機位及優惠票價，建議旅客報名2月起的團體行程，可以節省荷包，又可遊覽夏季紐西蘭的美景。
東南亞線團體銷售價格比起往年相對漲幅約二成，主要原因包含，因經營成本及短期內人員招募不易，航空公司團體票價、稅金、油價、當地房價、車資等皆調漲。另外，疫情後旅遊型態改變，旅客多以高價位渡假飯店搭配行程，以及自組迷你小團的旅客人數增長。
目前市場上出現旅客經由網路臉書社團推薦，安排當地包車旅遊，此為非法經營。另，出現部分遠低於市場行情的低價旅遊產品，提醒旅客報名前務必留意行程內容及注意事項，並找合法旅行社安排行程，簽署定型化契約才有保障。