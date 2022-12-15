台北冬季旅展明登場！泡湯、追雪通通有　優惠懶人包先收

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📍台北國際冬季旅展亮點搶先看
🟡日韓賞櫻團：
探索國際旅行社同時也推出「沖繩自由行」兩人即可出發，擁有多重的住宿選擇，限時促銷最低只要12,900元起，展場前100名預訂國外行程加碼送「泰國龍波本廟咬錢虎手環」。
搭乘的星宇航空，包裝由南到北的九州、大阪、東京及北海道行程，現場報名下訂立即減3000元；另外還有沖繩的團體及自由行。
韓國除了首爾之外，也採用虎航直飛航班包裝釜山、濟州行程。
🟡東南亞、非洲避冬團：
探索國際旅行社推薦「長灘島菲長想戀半自由行5日」2人即可成行，一人只要16,888元起，強調航班最佳、住宿CP值最高、玩樂活動最熱門、餐食最對味。
南印度全覽之旅13天，現場報名付訂2/21、3/21出發目的 遊程、中東海灣5國15日，報名付訂3/17出發日，皆可折4千元，並加贈1千鮮大姊購物金。
東南亞推薦採用星宇航空直飛曼谷、宿霧、峴港，旅展現場每人減2,000元，過年還推出度假最熱門的長灘島，以及到沙巴入住五星濱海度假村。
「帕米爾高原巴基斯坦精彩15天、納米比亞沙漠嬉戲與野獸共舞文化瑰寶12日、肯亞與動物有約10日之旅」，以上行程現場報名付訂即折1萬元的破盤優惠，保證買到賺到。
🟡歐洲浪漫聖誕新年團：
世邦旅遊「五星德瑞10天 新天鵝堡、鐵力士峰、海德堡、羅騰堡、滾筒式纜車、秘境鹽洞、慕尼黑兩晚五星」1/18、22出發，售價109,900元起。
「東歐波西米亞系列～五星奧捷10天 6晚五星、10大相送+雙好禮、紅頂商人餐廳+米其林推薦、慕夏下午茶、WIFI機」，1/19、20、24出發，售價103,900元起。
前往欣賞極光機率最高的美國阿拉斯加，「幸福極光之旅9日」售價119,800元起，兩人同行還可減6,000元。
🟡國內溫暖泡湯：
礁溪 長榮鳳凰酒店
慢活SPA+下午茶券，原價1,440元，旅展特價980元，下殺68折。
高級/綠景湯屋雙人券，原價3,000元，旅展特價1,980元，下殺66折。
台北 陽明山天籟渡假酒店
露天風呂SPA暢遊單人券，原價1,500元，旅展特價599元，下殺4折。
一日饗樂單人券，原價2,150元，旅展特價1,299元，下殺6折。
輕悠遊雙人一泊一食，原價13,200元，旅展特價6,888元，下殺52折。
寒舍集團
五館聯合住宿券(台北喜來登/寒舍艾美/寒舍艾麗/礁溪寒沐/寒居酒店) ，原價13,860元，旅展特價3,380元，下殺24折。
老爺酒店集團
聯合住宿券(老爺酒店/老爺會館/老爺行旅) ，原價9,900元，旅展特價3,399元，下殺34折。
礁溪韓沐酒店
自助式下午茶+大眾溫泉池及泳池+健身房，旅展特價1人799元。
自助式午餐+大眾溫泉池及泳池+健身房(平日晚餐及假日午或晚餐+300)，旅展特價1人1,099元。
「WTE台北國際冬季旅展」資訊表
📍展期時間：
2022年12月16日（星期五）~ 12月19日（星期一），每日上午10:00 ~下午18:00
📍展覽地點：
台北世貿一館 （台北市信義路五段5號）
📍票價資訊：
🟡全票：一般成人150元。
🟡優待票：100元（學生憑證、身障陪同者）。