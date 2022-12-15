寒流前先防雨彈！明全台大雨有機會下雪　週六急凍剩6度

台北冬季旅展明登場！泡湯、追雪通通有　優惠懶人包先收

▲今年最後一檔「WTE台北國際冬季旅展」明日將在信義世貿中心一館登場，日韓賞櫻、東南亞避冬、歐洲過節，或是國內泡湯享受通通都有。（圖／翻攝自WTE台北冬季旅展臉書）
▲今年最後一檔「WTE台北國際冬季旅展」明日將在信義世貿中心一館登場，日韓賞櫻、東南亞避冬、歐洲過節，或是國內泡湯享受通通都有。（圖／翻攝自WTE台北冬季旅展臉書）

記者汪睿琦/綜合報導

各位熱愛到處趴趴走的朋友們看過來，今年最後一檔「WTE台北國際冬季旅展」明（16）日登場！將在信義世貿中心一館一連展出4天（12/16～12/19），無論你是想要去日本韓國看睽違3年的櫻花季，還是要去長灘島等熱帶國家避避冬，又或是你想在國內享受高級飯店溫暖泡湯，現場商品包含元旦春節早鳥優惠、海外旅遊預購方案、五星熱銷住宿券、餐券、SPA泡湯券、伴手禮樣樣下殺不手軟，超多口袋好康現場大公開，一定能讓你滿載而歸，為年假出遊熱潮暖身，喜愛旅遊的朋友們千萬不要錯過！

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台北國際冬季旅展主辦單位大手筆祭出多項好康活動，展覽期間早鳥紅包大放送，只要於12月16日至12月19日上午10時於世貿一館信義路大廳排隊的前150名民眾都可免費獲得紅包一份，有機會將「王品集團價值1,225元App現金折抵點數」帶回家。預約免費入場的朋友，只要現場報到就可抽旅遊基金總值高達10萬元，且消費滿額加碼再抽好禮「王品集團價值1,225元現金App折抵點數、台北晶華酒店栢麗廳雙人午晚餐餐券、慈夢柔渡假會館 平日四人房住宿券」。更多展覽資訊可上官網粉絲團查詢，有興趣的朋友也可以把握展期機會到現場逛逛，說不定主辦單位再加碼讓你挖到寶呢！


📍台北國際冬季旅展亮點搶先看

🟡日韓賞櫻團：

探索國際旅行社同時也推出「沖繩自由行」兩人即可出發，擁有多重的住宿選擇，限時促銷最低只要12,900元起，展場前100名預訂國外行程加碼送「泰國龍波本廟咬錢虎手環」。

搭乘的星宇航空，包裝由南到北的九州、大阪、東京及北海道行程，現場報名下訂立即減3000元；另外還有沖繩的團體及自由行。

韓國除了首爾之外，也採用虎航直飛航班包裝釜山、濟州行程。

🟡東南亞、非洲避冬團：

探索國際旅行社推薦「長灘島菲長想戀半自由行5日」2人即可成行，一人只要16,888元起，強調航班最佳、住宿CP值最高、玩樂活動最熱門、餐食最對味。

南印度全覽之旅13天，現場報名付訂2/21、3/21出發目的 遊程、中東海灣5國15日，報名付訂3/17出發日，皆可折4千元，並加贈1千鮮大姊購物金。

東南亞推薦採用星宇航空直飛曼谷、宿霧、峴港，旅展現場每人減2,000元，過年還推出度假最熱門的長灘島，以及到沙巴入住五星濱海度假村。

帕米爾高原巴基斯坦精彩15天、納米比亞沙漠嬉戲與野獸共舞文化瑰寶12日、肯亞與動物有約10日之旅」，以上行程現場報名付訂即折1萬元的破盤優惠，保證買到賺到。


🟡歐洲浪漫聖誕新年團：

世邦旅遊「五星德瑞10天 新天鵝堡、鐵力士峰、海德堡、羅騰堡、滾筒式纜車、秘境鹽洞、慕尼黑兩晚五星」1/18、22出發，售價109,900元起。

「東歐波西米亞系列～五星奧捷10天 6晚五星、10大相送+雙好禮、紅頂商人餐廳+米其林推薦、慕夏下午茶、WIFI機」，1/19、20、24出發，售價103,900元起。

前往欣賞極光機率最高的美國阿拉斯加，「幸福極光之旅9日」售價119,800元起，兩人同行還可減6,000元。

🟡國內溫暖泡湯：

礁溪 長榮鳳凰酒店

慢活SPA+下午茶券，原價1,440元，旅展特價980元，下殺68折。

高級/綠景湯屋雙人券，原價3,000元，旅展特價1,980元，下殺66折。

台北 陽明山天籟渡假酒店

露天風呂SPA暢遊單人券，原價1,500元，旅展特價599元，下殺4折。

一日饗樂單人券，原價2,150元，旅展特價1,299元，下殺6折。

輕悠遊雙人一泊一食，原價13,200元，旅展特價6,888元，下殺52折。

寒舍集團

五館聯合住宿券(台北喜來登/寒舍艾美/寒舍艾麗/礁溪寒沐/寒居酒店) ，原價13,860元，旅展特價3,380元，下殺24折。

老爺酒店集團

聯合住宿券(老爺酒店/老爺會館/老爺行旅) ，原價9,900元，旅展特價3,399元，下殺34折。

礁溪韓沐酒店

自助式下午茶+大眾溫泉池及泳池+健身房，旅展特價1人799元。

自助式午餐+大眾溫泉池及泳池+健身房(平日晚餐及假日午或晚餐+300)，旅展特價1人1,099元。


「WTE台北國際冬季旅展」資訊表

📍展期時間：

2022年12月16日（星期五）~ 12月19日（星期一），每日上午10:00 ~下午18:00

📍展覽地點：

台北世貿一館 （台北市信義路五段5號）

📍票價資訊：

🟡全票：一般成人150元。
🟡優待票：100元（學生憑證、身障陪同者）。

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