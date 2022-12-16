巷仔內／跟進Fed升息　央行有不得不的壓力？

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也因為情勢反轉，讓市場對央行還會持續升息開始打問號，尤其全球經濟出現衰退疑慮，台灣央行預估今年台灣經濟成長難保3%，加上國內通膨雖仍在 2%以上，但未像歐美等國家這麼高，國內房市也有冷下來的跡象，出口也呈現連4黑、旺季不旺的狀況，央行升息壓力減輕不少。
但為什麼央行還是升息了半碼？讓房貸族一遍哀嚎，房貸負擔又加重，一般認為還是跟美國升息脫不了關係，因為就算美國這次只升息2碼，累計今年以來還是升了17碼，台灣央行卻只升了2.5碼。即便央行總裁認為資金外流與台美利差擴大沒多大關係，外資是基於全球資金配置問題，不該拿市場利率做比較，況且外資主要在股市，存在銀行的錢非常低，可是台美利差持續擴大是事實，台美今年以來升息幅度就有3.625%的差距，加上其他主要國家也持續升息中，台灣仍有不得不升息的壓力。
當然，從這次央行只動政策利率、不動存款準備率也可看出，確實央行緊縮貨幣政策轉趨溫和，一般認為除通膨已降及經濟成長趨緩之外，還有就是年關將至，企業有發薪水及年終等需求，這時往往也是新台幣資金緊俏的時候，若央行此時升息又調升存款準備率，會讓市場資金更緊縮，因此，央行選擇調升利率半碼，並藉此抑通膨的預期心理。
而這次央行如果不升息，恐怕一來壓力會更大，因為美國聯準會暗示明年將有更多次升息，且要到2024年才會開始降息，也導致美股收黑，台北股、匯市15日也收跌，因此，若台灣這時縮手不升息了，明年台美利差更擴大，到時更不利台股表現，加上目前國內通膨仍在2%以上，明年經濟情況不妙，此時跟進升息有正當性，明年升息壓力減輕一些，也不至於讓疲弱的經濟雪上加霜。
不過，金融市場本來就瞬息萬變，就如央行總裁楊金龍所言還有很不確定因素，就像俄烏戰爭就不在央行當初預期中，而且持續這麼久，也是加重全球通膨的因素之一。因此，即便楊金龍說，如果明年台灣通膨率降至2%以下，應該是可以停止升息，這仍要密切關注主要經濟體貨幣政策動向、地緣政治風險、極端氣候等對國內物價、經濟與金融情勢的影響，尤其若美國及其他國家仍持續升息，台灣央行真的放手走自己的路，恐怕仍待觀察。