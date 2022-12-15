朝野續協商公教退撫新制　教團籲：保障新舊退撫基金永續

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林碩杰提到，退撫條例有明定政府有最後支付保證責任，但在年金改革後，已被戲稱是「最後打折保證責任」。明年7月，新進公教人員將加入「新基金」，舊退撫基金會提早到133年用罄，舊退撫基金財務缺口太大，單靠調降所得節省費用挹注基金及提高收益仍恐不足也「不及」填補退撫基金財務缺口，需靠政府撥補，但目前政府卻只有4年的撥補計畫，也就是說137年舊退撫基金仍將用罄，將使現職公教人員陷入老年貧窮的風險。
全教產建議政府採用第8次精算報告的建議迅速撥補，而非只撥補舊退撫基金用罄年度提前的財務缺口，並明確規劃退撫基金未來50年的撥補計劃，政府越早撥補，再搭配強而有力的投資管理，政府的財政負擔越輕。
另外，全教總也指出，公務人員退撫基金管理委員會今年公布的「第8次精算報告」顯示，倘自112年7月1日對公務人員帳戶每年撥補100億，破產年限為140年，每年撥補285億則基金永續；教育人員每年撥補100億，破產年限為139年，每年撥補236億則基金永續，足見潛藏財務危機是相當嚴峻的。
全教總理事長侯俊良表示，公教人員在歷經106年金改革後，已退或現職公教人員已承受調降退休所得，新制上路後所浮現的舊退撫基金潛藏負債問題，全教總除堅決反對再次年改，政府所宣稱承擔基金最後支付責任不應淪為口號，應立即逐年撥補以求基金永續，而非讓公教人員再次承擔基金用罄的改革責任。
全教總認為，政府針對基金財務缺口增額撥補法制化，越早進行撥補，財務用罄壓力相對越小，而且以舊退撫基金永續為目標的撥補，就是國家負起最後支付責任的落實與開始，期待朝野協商應以基金永續撥補法制化，力求舊退撫基金財務衡平，以確保新舊公教人員的退撫權益。