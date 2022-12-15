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年輕人IG都玩這些！2022五大熱門標籤「#」　你跟上幾個

▲Meta 今(15)日公布 2022 年台灣 Ｚ 世代族群在 Instagram 中最常使用的 Reels 音樂、輪到你了互動問題、與虛擬替身貼圖前五名。（示意圖／取自unsplash）
▲Meta 今(15)日公布 2022 年台灣 Ｚ 世代族群在 Instagram 中最常使用的 Reels 音樂、輪到你了互動問題、與虛擬替身貼圖前五名。（示意圖／取自unsplash）

記者周淑萍/綜合報導

泛指18到25歲的Z 世代佔全球總人口數的41%，是目前全球人口總數最高的群體，也是形塑新文化潮流的重要角色。Meta 今(15)日公布 2022 年台灣 Ｚ 世代族群在 Instagram 中最常使用的 Reels 音樂、輪到你了互動問題、與虛擬替身貼圖前五名！互動問題上榜的包含「你手機裡面莫名奇妙的照片」、「一人一句老師金句」，而在 Reels 熱門歌曲中，為動漫作品 Spy x Family 片尾曲 Kigeki (LoFi Remix) 版。熱門主題標籤中，每日穿搭的 #ootd 與美食分享的 #foodie，都是 Z 世代關注焦點。

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📍「輪到你了」限動熱門貼紙
「輪到你了」已成為大家在 Instagram 限時動態中分享生活與相互交流的主要方式之一。台灣 Z 世代族群最常使用的「輪到你了」貼紙包含：

  • 發出高中的你
  • 你手機裡面莫名奇妙的照片
  • 你手機裡最後一張貓咪照
  • 一人推薦一首 最近循環播放的歌
  • 一人一句老師金句
📍Reels 熱門音樂
自 Reels 於台灣正式推出後，Z 世代便時常以直式短影音的形式，結合各種創意表達自我。曲調輕快的音樂帶動影片中的畫面節奏變換，是不少創作者喜愛的風格，能快速抓住觀眾的注意力，也成為台灣 Z 世代在 Reels 中最熱門的歌曲選擇：

  • Spy x Family - Kigeki (LoFi Remix) — l u n a i r e
  • Every Second — Mina Okabe
  • 好きだから。— 『ユイカ』(Because I Love You — Yuika)
  • It's a Beautiful Day — Evan McHugh
  • Sunroof — Nicky Youre, dazy
📍主題標籤 (Hashtag)
擅用「#」主題標籤，不僅接觸到更多社群，同時也藉著這些主題標籤，追蹤自己喜愛的內容。台灣Z世代熱門標籤，包含從彰顯在地連結度的#taiwan，到日常生活的吃喝玩樂與穿搭相關的內容

  • #taiwan
  • #ootd
  • #art
  • #foodie
  • #photooftheday
📍虛擬替身貼圖
Instagram 虛擬替身貼圖讓大家用更生動、個人化、視覺化的方式展現自我或回應親友的限時動態。不少正面讚賞與表達贊同的貼圖受到 Z 世代的喜愛。台灣 Z 世代在 Instagram 限時動態中最常使用的前五款虛擬替身貼圖為：

  • 喜歡
  • 無奈遮臉
  • 覺得感恩
  • 眼冒愛心
▲2022年 Z世代熱門虛擬替身貼圖。(圖／官方提供)
▲2022年 Z世代熱門虛擬替身貼圖。(圖／官方提供)

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