年輕人IG都玩這些！2022五大熱門標籤「#」　你跟上幾個

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「輪到你了」已成為大家在 Instagram 限時動態中分享生活與相互交流的主要方式之一。台灣 Z 世代族群最常使用的「輪到你了」貼紙包含：
- 發出高中的你
- 你手機裡面莫名奇妙的照片
- 你手機裡最後一張貓咪照
- 一人推薦一首 最近循環播放的歌
- 一人一句老師金句
自 Reels 於台灣正式推出後，Z 世代便時常以直式短影音的形式，結合各種創意表達自我。曲調輕快的音樂帶動影片中的畫面節奏變換，是不少創作者喜愛的風格，能快速抓住觀眾的注意力，也成為台灣 Z 世代在 Reels 中最熱門的歌曲選擇：
- Spy x Family - Kigeki (LoFi Remix) — l u n a i r e
- Every Second — Mina Okabe
- 好きだから。— 『ユイカ』(Because I Love You — Yuika)
- It's a Beautiful Day — Evan McHugh
- Sunroof — Nicky Youre, dazy
擅用「#」主題標籤，不僅接觸到更多社群，同時也藉著這些主題標籤，追蹤自己喜愛的內容。台灣Z世代熱門標籤，包含從彰顯在地連結度的#taiwan，到日常生活的吃喝玩樂與穿搭相關的內容
- #taiwan
- #ootd
- #art
- #foodie
- #photooftheday
Instagram 虛擬替身貼圖讓大家用更生動、個人化、視覺化的方式展現自我或回應親友的限時動態。不少正面讚賞與表達贊同的貼圖受到 Z 世代的喜愛。台灣 Z 世代在 Instagram 限時動態中最常使用的前五款虛擬替身貼圖為：
- 讚
- 喜歡
- 無奈遮臉
- 覺得感恩
- 眼冒愛心