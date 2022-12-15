北市正副議長出爐！6屆議員戴錫欽搭檔現任副議長葉林傳
國民黨北市議會黨團今（15）日針對正副議長人選進行「假投票」初選，其中議長人選部分，由連任6屆的議員戴錫欽，於第一輪投票中就取得過半票數，勝過現任議長陳錦祥，獲得黨團推薦參選議長。至於副議長人選部分，第一輪投票時，現任副議長葉林傳獲得15票，而搭檔戴錫欽的議員陳炳甫則獲得14票，雙方都未過半，因此再進行第二輪投票，最終葉林傳獲得18票勝過陳炳甫，連任副議長一職。
記者丁上程／台北報導
國民黨於台北市議會的席次至今都維持過半態勢，因此在25日新任議員宣誓就職，並進行正副議長選舉前，國民黨議會黨團都會先進行「假投票」初選，讓有意爭取正副議長的議員登記參選，並由黨議員當選人們進行投票。而若投票結果並無候選人獲得過半票數，將會取前二高票的候選人再進行第二輪選舉，以此決定25日時國民黨推出的正副議長人選。
而國民黨在這次台北市議員選戰中，雖然名義上僅當選30席並未過半，不過以無黨籍報准參選的曾獻瑩仍舊屬於國民黨，在北市議會總席次61席的情況下，即使未將新黨的侯漢廷以及無黨籍的陳政忠等親藍議員計入的情況下仍舊過半，因此仍舊能穩定把持正副議長人選。
在登記階段，爭取議長的人選除了有現任議長陳錦祥外，連任6屆的議員戴錫欽，以及回鍋參選議員獲得全國最高票的李彥秀也都登記參選。副議長方面則是現任副議長葉林傳、與戴錫欽搭檔的陳炳甫，資深議員秦慧珠也在截止前一刻登記參選副議長。
開票階段，議長人選則是在第一輪投票就有結果，戴錫欽拿下18票的過半選票，現任議長陳錦祥9票，回鍋當選議員的李彥秀則是獲得4票；至於副議長人選部分，葉林傳獲得15票，議員陳炳甫則獲得14票，秦慧珠1票以及1張廢票，無人過半的情況下進入第二輪投票，最終葉林傳獲得18票勝過陳炳甫，連任副議長一職。最終也定調25日正副議長正式選舉時，國民黨團推出的人選為戴錫欽與陳炳甫。