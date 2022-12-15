當代舞蹈家張逸軍攜手青年舞者演出《黃心健的輪迴宇宙》
新媒體藝術家黃心健於台灣首次展出大型回顧展《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》現正於高美館展出。12月17日高美館將演出以黃心健知名VR作品《輪迴》作為發想的精彩表演《黃心健的輪迴宇宙》，由當代表演藝術家張逸軍攜手青年舞者，以優美流暢的舞蹈結合燈光、投影技術呈現。
記者陳美嘉／高雄報導
高美館館長李玉玲表示，黃心健《輪迴》一作入圍了第78屆威尼斯影展，並獲德州西南偏南(SXSW)影展評審團獎、坎城XR影展的最佳故事大獎及奧地利林茲電子藝術節榮譽獎等國際獎項肯定。高美館此次邀約張逸軍演出《黃心健的輪迴宇宙》，更是試圖透過新媒體藝術與表演藝術的結合，讓觀眾成為表演的一部分，帶來一場顛覆既有形式的共感饗宴。
《輪迴》帶領觀眾進入一場橫亙千萬年的科幻旅途，如同佛家思想中的六道輪迴，為彰顯作品深刻的意涵，張逸軍在編排此次演出時，以該作中反覆出現的雙手以及諸多扭曲、變異的眾生相，拉近觀眾與虛實間的關係，演出無固定的舞台方向，舞者可能隨時會從觀眾身邊出現、展現舞姿，演出現場也以追蹤燈與數位投影取代舞台燈光，表演者將引導觀眾進行互動，觀眾可能發現自己出現在投影之中，成為被他人觀看的對象。
《黃心健的輪迴宇宙》為免費入場，12月17日於高美館雕塑大廳的兩場演出分別於晚間6時、晚間7時15分開放觀眾進場。場內無設置座椅，歡迎民眾穿著便於站立或坐臥之白/淺色服裝，亦可自行攜帶抱枕參加。更多相關資訊請至高美館網站查詢。