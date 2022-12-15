趙小僑砸200萬生女兒 婆媳「育嬰觀念不合」：我講話直
趙小僑今（15）日與黃子佼、畢書盡出席城邦商周第21屆媽媽寶寶婦幼菁品頒獎典禮，趙小僑女兒典典寶寶5個月大，為了生這胎砸200萬元上下，「最貴不是取卵，光是免疫球蛋白，1瓶5000元，我打168瓶，我只講其中1種藥，加加別的200萬左右，真的是我們家的『千金』。」昔日「七朵花」團員有什麼反應？她笑說賴薇如搶著當乾媽但被拒絕，「好孕棉一直在我的櫃子裡，喬恩等她過年回來，問她要不要。」
記者羅凌筠/台北報導
趙小僑母乳產量低，擠1小時只有0.5毫升，典典寶寶出院太瘦，只有2400克，「我很低落，害她黃疸高、結晶尿。」最焦急的是典典寶寶3個月大的時候確診，「她37.5度不算高燒，送去加護病房抽脊髓液，那個病毒影響她的凝血因子，腿上有個紅點，她血凝不住，那麼小就輸血了，那時候真的覺得她只要健康就好。」
和老公劉亮佐在育嬰期長期疲累，趙小僑夫婦雙雙確診，她也透露抱嬰兒抱久了，舊傷椎間盤突出復發，還作惡夢不止，「我夢到小孩在花束中間慢慢縮小，在我的手上『啪』不見了，我就哭醒，隔2天又夢到護士進來嗆我沒有奶，我在夢裡面大發飆，壓力很大，現在慢慢好一點了。」
趙小僑也不諱言和婆婆觀念不一樣，「婆婆覺得寶寶就是要穿襪子，我覺得她不冷就不需要，她覺得寶寶就是要抱，我覺得應該放著訓練她動，或是老人家電視習慣開著，我是一點電視都不能給寶寶看，藍光會傷眼睛，還是有這些需要磨合。」怎麼解決與長輩的衝突？她說：「因為我講話很直，要練習自己情緒，如果在我家我會直說，在她家就用她的方法，婆婆願意多做很感謝，但我在的時候很少把照顧的責任給婆婆。」