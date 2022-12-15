全台最老瑞成書局110歲 發表百年企業新書交棒第四代

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瑞成書局今日歡慶110歲生日，來自學術界、宗教界、企業界、政治界、文化界來賓逾百人同慶。前市長張溫鷹表示，瑞成書局是台中人共同記憶，她就讀光復國小時，放學回家途中總要去書局翻翻書，是童年最美好回憶。宗教界一名代表說，他阿公的一本黑白印刷舊書，啟發他的佛性，那本書就是瑞成書局出版。他也推崇最好的職業就是開書局，是善的循環，期待瑞成繼續延續百年、千年。
雙喜臨門，瑞成書局今天發表新書「百年企業的關鍵—EMBA同學與宗教信徒必讀的10則故事」，是陳正勳導演拍攝百年企業「瑞成書局」紀錄片，10年之後完成的新書。陳正勳表示，本書撰寫之初，就是以做為EMBA課堂教材，以及宗教或是非營利單位主管的閱讀書單為目標。因為企業要永續，有商業策略之外，要有好的信念。宗教要永續，有信念之外，更要知道如何經營。
本書精選百年企業能夠成功永續的10則關鍵故事，除了新書發表會之外，更歡迎各界邀請本書作者陳正勳導演與百年企業代表人，到您的教室、公司、社團或是讀書會演講。
百年書局瑞成傳到第四代，今日正式交棒，由許欽鐘董事長交棒兒子許永奕。73歲許欽鐘表示，時代極速變化，他「老叩叩」反應慢，交棒給年輕人順應時勢，不期待事業做大，穩紮穩打邁向下一個百年。面對網路書局衝擊，許永奕堅信實體書籍有溫度與深層厚度，是無法取代，未來會相輔相成發展下去外，瑞成會繼續深耕心靈與宗教領域，歡迎民眾一起來百年書局提升身心靈健康。