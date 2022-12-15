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全台最老瑞成書局110歲 發表百年企業新書交棒第四代

▲全台最老瑞成書局110歲，今日發表「百年企業的關鍵」新書。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.15)
▲全台最老瑞成書局110歲，今日發表「百年企業的關鍵」新書。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.15)

記者金武鳯/台中報導

台中市瑞成書局是台灣現存最老書局，走過日治時代、台灣光復至E世代，在110年時光洪流中，始終屹立不搖的瑞成書局，今日歡慶成立110周年，並發表「百年企業的關鍵」新書，董事長許欽鐘並正式交棒第四代許永奕，薪火相傳。許欽鐘期許接棒者「穩紮穩打，開創新局，邁向下一個百年」。

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瑞成書局從販賣種子兼賣漢書起家，到專精於「宗教、五術、心靈、保健、人文」五大專業，乃至全國首創「命理、心靈、解憂」三大諮詢服務，在在都是跟隨時代腳步蛻變，將經營方向作出靈活調整與增減。即使電子商務及電子書出現，不可諱言衝擊到實體店面經營，但是瑞成書局與時俱進應變，提供更多「五感體驗」及有溫度服務，增加自我的斜槓實力，也證實了實體書絕不會被消滅。

▲全台最老瑞成書局今歡慶110歲，第三代許欽鐘也正式交棒第四代。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.15)
▲全台最老瑞成書局今歡慶110歲，第三代許欽鐘也正式交棒第四代。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.15)
瑞成書局今日歡慶110歲生日，來自學術界、宗教界、企業界、政治界、文化界來賓逾百人同慶。前市長張溫鷹表示，瑞成書局是台中人共同記憶，她就讀光復國小時，放學回家途中總要去書局翻翻書，是童年最美好回憶。宗教界一名代表說，他阿公的一本黑白印刷舊書，啟發他的佛性，那本書就是瑞成書局出版。他也推崇最好的職業就是開書局，是善的循環，期待瑞成繼續延續百年、千年。

雙喜臨門，瑞成書局今天發表新書「百年企業的關鍵—EMBA同學與宗教信徒必讀的10則故事」，是陳正勳導演拍攝百年企業「瑞成書局」紀錄片，10年之後完成的新書。陳正勳表示，本書撰寫之初，就是以做為EMBA課堂教材，以及宗教或是非營利單位主管的閱讀書單為目標。因為企業要永續，有商業策略之外，要有好的信念。宗教要永續，有信念之外，更要知道如何經營。

▲全台最老瑞成書局今日歡慶110歲，前市長張溫鷹致詞表示，小時候逛瑞成書局是最美好回憶。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.15)
▲全台最老瑞成書局今日歡慶110歲，前市長張溫鷹致詞表示，小時候逛瑞成書局是最美好回憶。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.15)
本書精選百年企業能夠成功永續的10則關鍵故事，除了新書發表會之外，更歡迎各界邀請本書作者陳正勳導演與百年企業代表人，到您的教室、公司、社團或是讀書會演講。

百年書局瑞成傳到第四代，今日正式交棒，由許欽鐘董事長交棒兒子許永奕。73歲許欽鐘表示，時代極速變化，他「老叩叩」反應慢，交棒給年輕人順應時勢，不期待事業做大，穩紮穩打邁向下一個百年。面對網路書局衝擊，許永奕堅信實體書籍有溫度與深層厚度，是無法取代，未來會相輔相成發展下去外，瑞成會繼續深耕心靈與宗教領域，歡迎民眾一起來百年書局提升身心靈健康。




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