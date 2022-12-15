「煤油暖爐」賣到快斷貨！追雪露營好保暖 連煤油都缺貨
這個週末寒流來襲，由於預報高山有機會將許，讓許多民眾興致勃勃想衝上山追雪，也間接讓戶外用品商家相關產品銷售直線上升。包括煤油暖爐、電熱毯、冰爪、卡式爐、防寒手套、睡袋等用品在市面上的詢問度都相當高，店家預期熱銷狀況會持續到1月中，尤其特定熱門品牌產品，在部分店家透露可能會有「賣到斷貨」的情況發生，有追雪、登山、露營需求的民眾可把握時間購買。
記者張志浩/綜合報導
在台北市大同區經營戶外、露營用品的零售商蔡老闆接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，近期店內的煤油暖爐、電熱毯、冰爪、卡式爐、防寒手套、睡袋等詢問度飆升，許多民眾除了想在週末碰碰運氣追雪外，很大一部分也是為了露營準備，「由於台灣夏季過於炎熱，在冬天露營若搭配合適的裝備，其實感受上會更加舒服，才是戶外用品店在冬季銷售提升的主要原因。」
蔡老闆表示，煤油暖爐在戶外活動時具有相當良好的保暖功效，甚至部份種類能夠放上茶壺、鍋具加熱食材，不過由於是明火類的器材，使用上持除了煤油應依照使用說明適量加入外，也要避免和睡袋、保暖毯、帳篷等布料物品接觸，入夜後也建議在睡前感受到溫暖後，就將其關閉，以免發生意外；蔡老闆指出，也因為煤油暖爐危險性較高，部分客人會因爲外出攜帶小孩同行，選用「插電式」的暖爐，在家中也能一併使用。
而《NOWnews今日新聞》記者也實際詢問雙北市4間加油站，業者苦笑說：「煤油早就沒了！」研判近期天氣真的太冷，造成民眾早早就瘋搶一空。另外，記者實際看到的售價分別為20公升1040元、4公升236元，不過據業者透露：「明天可能就不是這個價格，原因是煤油會依照市場石油漲幅調節價格，若要購買的民眾建議可先致電詢問」，以免帶不夠錢就糗大了。
至於追雪方面，蔡老闆提及，一般來說民眾會選用「洋蔥式穿搭」，不過穿完所謂的「保暖層」衣物後，會建議最外面加上防水布料的外套，因此類似材質的外搭近期詢問度也頗高。除了保暖衣物外，店內近期最多人詢問的就是「冰爪」，其中又以能夠直接套在一般鞋子上的「簡易冰爪」最為熱銷，在雪地上行走時能刺入硬雪或冰面，達到防滑、增加摩擦力的效果。
蔡老闆說，冬天露營、追雪的人潮變多，濕冷的環境也讓民眾對防寒器具、配備的需求提升，戶外用品店近期更有不少買暖爐類消費者是要帶回家中使用。不過提醒民眾，無論需求為何，都應評估自身健康、身體狀況和所處環境，挑選最合適的產品。