新垣結衣接班人是她！《邪惡孩子》不幸車禍媽媽變植物人
日本電影《邪惡的孩子》是導演暨編劇片岡翔耗時多年，成功將本片搬上大銀幕的懸疑力作，除了玉木宏、櫻井由紀表現出不同於小螢幕的「詭異演技」，女主角則是獲得眾多新人獎項肯定、被視為新垣結衣接班人，並在日劇《東大特訓班2》、《鎌倉殿的13人》中表現亮眼的南沙良。
記者陳雅蘭/綜合報導
《邪惡的孩子》故事講述5年前的一場車禍，讓幸福的一家人瀕臨四分五裂。開設身心科診所的父親窪司朗（玉木宏 飾）右腿殘疾，母親繭子（櫻井由紀 飾）成為植物人，小女兒的臉部嚴重燒傷，只剩大女兒窪花（南沙良 飾）奇蹟般安然無恙，不過意外也讓她心靈嚴重受創。某天，窪花巧遇正在尋找母親罹患精神病因的高中生四井純（大西流星 飾），兩個為家人所苦的心靈一拍即合，變得無話不談。不久後，窪花的父親竟帶著奇蹟般甦醒的母親回家，一家四口終於團聚。原本該是開心的喜訊，窪花卻覺得不太對勁。
傑尼斯團體「浪花男子」的成員大西流星，在片中飾演四處尋訪母親怪病原因的少年，同時也是女主角「花」的好友。他覺得這個角色比現實生活中的自己來得成熟，表示：「我飾演的四井純，是個天真純粹的少年。要呈現平常自己內心所沒有的情緒，這點很困難，還好有導演陪我討論，共同創造出角色的個性，我也藉此學習到很多。」
這是大西流星首度單獨參與的電影作品，對於片中「拿下面具就會展現真實一面」的部分，他笑稱自己拿下面具，就會變成歐吉桑模式，「平時雖然是看起來表面光鮮的偶像，實際上每次到了工作現場都是水腫而且一臉沒睡飽，甚至連化妝時間都比別人多一倍。」《邪惡的孩子》電影12月30日在台上映。
此外，大西流星所屬的「浪花男子」也發新單曲《歡樂驚喜》，根據日本Yahoo發表「Yahoo！搜尋大獎2022」年度榜單，以2022年與去年搜尋量相比，急速竄升的人物、作品，榮登音樂部門搜尋第一名的就是「浪花男子」，他們也將於12月31日首度登上《NHK紅白歌合戰》，人氣不容小覷。《歡樂驚喜》台壓16日在台發行。