2022必看這部！盤點20部追劇清單　哪部「最值得二刷」？

2022年來到尾聲，愛奇藝國際站進行OTT亞洲大調查，根據數據指出，高達74%台灣民眾在OTT平台上付費觀看節目或電影，甚至有超過一半（56.8%）的受訪者，同時付費訂閱兩個或以上的OTT帳號，顯見串流娛樂已成主流。調查也發現，84%台灣受訪者表示，華語戲劇是最常收看的內容，勝過英語（63.5%）和韓語（38%）等內容類別，61.5%的人愛追華語古裝劇，近三分之一的人則喜愛華語甜寵劇。 我是廣告 請繼續往下閱讀 回顧2022年，你追了哪些劇？影音串流平台、Google、 LINE TODAY相繼公布今年最熱播清單、搜尋竄升榜單，以及討論度最高的劇評，《NOWnews今日新聞》整理盤點出20部人氣劇集，哪幾部讓你印象最深刻，苦等新集數捨不得快轉，最想重刷再看一次，快到《NOWnews》民調幫喜愛的連續劇投下支持票。本次調查將從12月15日進行至12月22日，結束後《NOWnews》將公布「最想二刷」的10大熱門劇。📌點此到《NOWnews》民調投票網頁2022必看這部！盤點20部暴紅追劇清單 哪一部「最值得二刷」？▲2022必看這部！盤點20部暴紅追劇清單，哪一部「最值得二刷」？（圖／網頁截圖）7-11一招爽喝「8元拿鐵」！實測省錢買法成功：倒數2天扛不住了！麥當勞12/21起漲價：套餐多10元、薯條貴5元限5天！全家義美雪糕買1送1、黑糖薑茶28元 7-11綠茶5折哆啦A夢變icash2.0！結帳感應會說對白 還能換手上道具