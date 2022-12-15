李霈瑜暴哭！追查軍營命案黑幕　幫蔡凡熙除《罪》

Disney+ 今（15）日邀請《台灣犯罪故事》4位演員林予晞、李銘忠、宋芸樺和李霈瑜（大霈）齊聚線上直播，公開4篇單元劇預告片，李霈瑜在〈黑潮之下〉穿起軍服飾演出身軍人世家的輔導長，因為一起發生在軍營駭人聽聞的謀殺命案，為證明蔡凡熙的清白她誓言找出真相，卻漸漸揭露在軍中體制下的黑暗祕密。李霈瑜表示，為求演出到位，她拍攝前訪問了身邊從軍職的長輩和朋友，確切了解軍中生活的拘謹氛圍，而她也在和蔡凡熙的對手戲時，當下情緒投入到眼淚止不住地狂流，兩人對戲充滿真摯情感。
記者羅凌筠/綜合報導
林予晞在〈出軌〉飾演一名保險調查員，和鳳小岳飾演的檢察官一同勘查火車出軌案，林予晞回憶戲外第一次和鳳小岳見面時，原本想展現她文青的一面，沒想到當天飾演她丈夫的施名帥也在場，多年好友的兩人直接當場就打鬧起來，瞬間在鳳小岳面前破壞了她的人設，讓林予晞感到很崩潰。
李銘忠在〈生死困局〉慘遭「水刑」伺候，被毛巾悶在臉上灌水差點窒息，可說是賣命演出。此外，李銘忠和飾演記者的王柏傑之間爭鋒相對，相互鬥智地一步步將命案真相公諸於世，劇中兩人間的每場對手戲都充滿激烈火花，李銘忠透露全是因為王柏傑拍攝前會主動約他出來討論劇本，每一場戲前都會有很多溝通，讓李銘忠相當感動和佩服，兩人私下也建立起哥倆好的交情。
在〈惡有引力〉預告中，陳以文飾演的警察父親，心碎又執著地深入追查雙胞胎女兒宋芸樺的校園命案真相，其中一人分飾兩角的宋芸樺，在得知要和金馬影帝陳以文合作時非常開心，認為兩人頻率相近的她表示：「不論我給什麼球，以文哥都接得到，那種一來一往的表演非常過癮，也會在討論劇本時不自覺對他說出：『爸你覺得呢？』就這樣慢慢累積起默契。」《台灣犯罪故事》將於1月4日起在Disney+上線。