李梅樹120歲冥誕　國美館12／17起推藝術紀念展

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國美館館長廖仁義表示，李梅樹是台灣第一代西畫家，也是戰後藝術家的中流砥柱，他曾任教國立藝專多年，作育英才無數，很多台灣藝術家都是他的學生，國美館很榮幸能在他120歲誕辰之際舉辦本展，並向他致上最誠摰的敬意。
廖仁義說，「偉大的藝術家有偉大的子女」，李梅樹的後代自己過著簡樸的生活，但卻慷慨出借李梅樹經典作品與相關文獻、衣物。本展的豐富呈現，除了感謝李梅樹紀念館、李梅樹文教基金會外，更要感謝佐賀縣立美術館、李石樵美術館及三峽祖師廟的協助。
李梅樹次子、李梅樹紀念館長李景光表示，本展是繼20年前在故宮展出的李梅樹100歲大展後的最大一次展覽，這次適逢120歲冥誕，在台語可謂「呷百二」，有祝福祝壽之意，能在國家級美術館舉辦，相當別具意義。展覽主題為「畫作下的真實」，是來自於父親曾說「真實就是美」。
國美館指出，為完整回顧李梅樹的創作歷程，本展特向日本佐賀縣立美術館借展李梅樹恩師岡田三郎助代表作品，亦邀請李梅樹紀念館、庶民美術館合作辦理與李梅樹、其嫡傳弟子吳耀忠相關展覽與活動，將展場延伸到李梅樹一生活動的三峽在地文化地景，深刻導讀其一生的藝術文化推動貢獻。
借展單位、日本佐賀縣立美術館學藝員秋山沙也子（Akiyama SAYAKO）提到，李梅樹與其恩師岡田三郎助有許多過共通點，李梅樹赴日本東京美術學校求學時受恩師的影響，同樣對於外光派在光的藝術表現方式，以及常以女性作為主體的取向。此外，李梅樹與恩師一樣都以教師身份活躍及作育英才，但李梅樹作品中充滿生命力的特點，卻是他自己獨特的生命價值表現，他在台灣美術界的地位，猶如是藝術巨匠的存在。
策展人薛燕玲表示，本展以6大子題分別呈現影響李梅樹生涯創作題材、繪畫風格及藝術實踐的重要因素。「印象三角湧」首先聚焦李梅樹的家鄉三峽，三角湧的一方水土，為滋養他藝術創作的起點與根源。
「熠熠榮光」以李梅樹自日治時期一直到戰後，活躍於各大展覽會的代表作為主；「擘劃祖師廟重建」則以李梅樹擔任三峽清水祖師廟第三次重建主持人，為打造「東方藝術殿堂」製作的建築設計圖、水墨石雕畫稿及相關油畫等難得一見的作品，展現為鄉里貢獻的精神。
「流光一刻日常紀實」特選李梅樹以畫筆捕捉、紀錄生活片刻的精品，身邊的家人親友，以及日常生活的點滴即李梅樹入畫的重要題材。「縱橫之間交輝」關注李梅樹的師承與同儕，藉由將李梅樹的老師石川欽一郎、岡田三郎助、同儕李石樵、廖繼春，以及唯一入室弟子吳耀忠等人的畫作並陳展示；「疊疊生發」則集合李梅樹各個時期的文獻史料，讓大眾得以窺見李梅樹一生的細微片段。
「畫筆下的真實—李梅樹120歲藝術紀念展」於國美館展出百餘件作品及文獻，完整梳理李梅樹的生命軌跡和藝術內涵。展期從12月17日至2023年3月12日，相關展覽及推廣活動訊息請參考國美館官網。