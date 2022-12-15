真貴婦！掃拖機器人再進化 雷姬D8連抹布都能一起洗
農曆年前民眾大多還是有大掃除的習慣，搶在農曆年前，由嘉儀總代理的HOBOT好樣科技今(15)日推出最新清潔機器人「雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人」，帶來全球首創內建五倍壓縮集塵技術、全新升級自動洗布座雷姬嚕嚕等5大專利功能，讓清潔效率再升級，天冷，不用再手洗抹布，售價19,800元，即日起正式上市。
記者周淑萍/綜合報導
HOBOT好樣科技農曆年前再推新品－雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人，相較於上一代提供更強大的功能。首創將壓縮刮板內建於機身集塵盒，於垃圾吸掃進盒內後，使用刮板自動壓實，釋放五倍集塵空間，塵垢經壓縮後集結，有效抑制揚塵，且首創免用集塵座、一次性集塵袋綠色設計，與市售大型集塵座相比，可省下至少三倍擺放空間。
這是還有一個別具特色的配件-LEGEE LuLu雷姬嚕嚕自動洗布基站，採專利封閉回水設計，於拖布下方直接進行噴水與雙刷清洗，清潔後廢水隨即於免治小馬桶回收，避免積水與泥沙沉積底盤，有效解決市面上自動洗布功能產品導致髒污堆積、廢水異味蔓延等問題。一次清潔約5分鐘的時間，每次一桶乾淨的水約可清洗25次，但需要另外購買，目前價格未定，預計明年開賣。
此外，毛髮纏繞滾刷一直都是消費者痛點，雷姬D8升級5000PA強吸力，清掃過程中可預先吸入82%的地上毛髮。同時具備HSSPL平板拖布，最高每分鐘1,300次，每次8毫米、加壓800克的仿手拖來回往復擦拭，將髒汙集中累積於拖布前緣，確保拖過地面不留髒污。拖布結合銀離子、三層縫合設計，耐用性高，可達99.9%抑菌兼除臭。配合智能感溫噴水，計算室溫影響蒸發率，精密控制噴水量溶解汙漬，拖地清爽不留水痕，8種Talent clean達人清潔模式，以大數據歸納出適用於不同髒污種類的清潔參數搭配，用戶可隨居家污垢狀況輕鬆選擇對應模式。