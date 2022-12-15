明日天氣全台濕冷！寒流挾大雨接力到 週末天氣1圖秒懂
今（15）日凌晨受大陸冷氣團影響，各地低溫仍較寒冷，台北最低溫僅攝氏13.7。中央氣象局表示，明（16）日晚間開始受冷空氣增強影響，全台各地氣溫如溜滑梯般逐步下滑，週六（12/17）上半天起寒流正式南下，整天都感受到強烈寒意，下週日晚上至週一清晨（12/17~12/18），中部以北低溫普遍只剩下攝氏7~8度。另一個要特別要注意明日鋒面南下，降雨區域會擴大至全台，尤其基隆北海岸、大台北、中部以北及東半部地區可能有局部大雨發生機率，台南以北沿海地區也將有9~11級強陣風，提醒民眾出門記得攜帶雨具，且要提早做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員張承傳表示，明日受鋒面影響，基隆北海岸、大台北地區整天有雨，且有局部大雨發生機率，中部以北及東半部地區有短暫雨，也會有局部較大雨勢，其它地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。此外，若溫度和濕度條件配合，明晚起3000公尺以上高山，或中部以北2500公尺以上高山都有降雪機率，山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象。
氣溫上，明日北部地區高低溫攝氏16~20度、中部地區攝氏17~26度、南部地區攝氏19~29度、東部地區攝氏20~25度，整體來說，各地早晚低溫攝氏17~19度。週六起寒流開始影響，北部低溫攝氏10度、中南部攝氏12~14度，預計下週日至下周一清晨冷空氣最強，白天高溫北台灣不到攝氏10度、中部攝氏16度、南部攝氏20度，低溫中部以北、東北部攝氏7~8度，其它地區攝氏10~11度。
氣象局提醒，以目前觀察來看，下週一白天溫度開始回升，相較本週末溫暖至下週二，不過下週三（12/21）後仍會有冷空氣侵襲，預期又是新的一波大陸冷氣團，不過實際強度如何仍有待確認，民眾務必事先做好禦寒準備，以防心血管相關疾病發生。