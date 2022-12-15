陳庭妮詮釋火辣律師 導演當定心丸「什麼問題都難不倒」
將在公視、八大播出的律政職人劇《最佳利益》第二、三季，加入新面孔陳庭妮，完美詮釋幹練的火辣律師，她大讚林立書導演專業：「立書導演會讓我有一種覺得，你好像問他什麼問題都難不倒的感覺，因為導演真的是律師，所以他就會提供我們很多非常專業而且精闢的建議，我覺得在現場導演真的是我的定心丸。」
記者羅凌筠/綜合報導
製作人陳慧玲找來有法律背景導演林立書與新生代導演鄒奕笙導演共同執導，背後原因是希望為產業注入新血，陳慧玲說：「培養新導演其實是我做《最佳利益》的目標之一，如果有兩位導演可以互相激盪是一個很好的方式，兩位導演的視角與他們的人生經歷、和他們所看到的都不一樣，所以他們會互相撞擊跟互相支援，創造更多不同的火花。」
生力軍禾浩辰對於有兩位導演的幫忙表達感謝：「幸好有兩位導演！可以站在不同的角度去探討每一個事件、每一個角色，讓這個角色更完美，能有更多不同的面向。」作為《最佳利益》連三季固定班底的楊銘威認為：「奕笙導演指令下的非常清楚，立書導演是走感覺的路線，兩位導演風格很不一樣，都提供我很大的幫助。」
在《最佳利益》幕後花絮中曝光的案件，包括女高中生性侵案、宗教詐騙案以及上吊輕生事件，畫面更講究真實，林立書導演直呼：「編劇寫的口味很重。」他認為製作第二、三季時必須要思考如何讓戲劇與大眾有共鳴，有共鳴之外更希望大眾能有所啟發、省思。鄒奕笙導演也透露：「第一季是透過一群實習律師帶大家進入法律世界，第二、三季是透過一群菜鳥律師帶觀眾進入成人世界。」