桃機打造綠色樞紐　林國顯：扎根環境教育實踐世代永續

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今年機場公司特別規劃「綠色樞紐，永續機場 邁向低碳新世代」沉浸式體驗展，自2022年12月15日至2023年2月14日為期2個月，於桃園機場第二航廈北擴建區五樓展開，此次展覽共分成五大計畫，包含「橋氣橋電汰舊換新」、「整體水資源管理建置」、「空側作業車輛電動化」、「精實用電節能減碳」、「第三航廈黃金綠建築」等，結合互動式投影技術體驗，讓觀展者更深入地了解桃園機場綠色行動。
15日開展當天也特別邀請機場周邊的海湖國小師生揭幕參訪，藉由參與互動投影體驗以及問題搶答活動，使環境教育向下扎根，也增添豐富度與教育性。
針對此次沉浸式體驗活動，桃園機場公司還規劃了動態體感測裝置，透過揮手、跑步、拍手、手部平衡等動作來進行闖關，讓觀展者「動感」觀展，在互動中了解桃園機場推動永續發展的成果。
展覽也結合桃園機場樂高模型展區，將主題展各項綠色永續計畫施作區域以吉祥物節能熊進行互動投射，以體驗及互動遊戲，讓參觀民眾如同身歷其境般了解本次展覽的計畫全貌。
綠色樞紐，永續機場 邁向低碳新世代」展覽於12/17(六)、12/18(日)、12/24(六)、12/25(日)早上10點及下午14點設有導覽活動，參與體驗導覽民眾將可獲得限量「綠色機場旅行護照｣，完成體驗民眾更有機會獲得精美禮品，歡迎民眾一同至桃園機場體驗展覽。即日起，也可至桃園機場—綠色發展網站探索，參加有獎徵答抽東京來回機票喔！