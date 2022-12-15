嚴立婷怒罵兒子9點還不睡！見1幕當場淚崩：我是王八媽媽
藝人嚴立婷自2010年嫁給籃球國手張智峰後，育有一對兒女，也經常在社群和大家分享1家4口的日常生活。不過，嚴立婷日前透露，某次她發現小孩子沒有在規定時間內睡覺，讓她大發雷霆，而且書桌還弄得一團亂，直到最後看到一幕才感到懊悔與自責，「我就是個王八媽媽。」
娛樂中心/綜合報導
嚴立婷14日在臉書分享，「大家都知道我們家小孩都是8點必須上床睡覺～」在某天晚上，她就發現孩子快九點還沒睡，一進去房間還看到書桌一團亂，充斥著各種文書用具，讓她瞬間暴怒飆罵，「為什麼還沒睡？桌上為什麼那麼亂啊？你刷牙了沒？媽媽不是跟你說睡眠很重要嗎？做這麼多無謂的事幹嘛？」
眼看孩子趕緊跑去廁所梳洗準備睡覺，嚴立婷這才回到房間，結果就看到一張卡片放在桌上寫著，「謝謝，給我有好的生活、溫和的對待、給我自由空間，你是一位我看過最美麗善良的媽媽，謝謝你給我足夠的照顧，不管你在哪裡，我都會跟著你，媽媽辛苦了，希望你可以原諒我以前的過錯，我每一次回嘴是因為不想你那麼生氣。」
這讓嚴立婷相當愧疚，「我到底為什麼要亂罵人，晚個半小時睡會怎樣，一片心意寫卡片給媽媽還要被罵一頓，自以為是軍營士官長是不是，我就是個王八媽媽。」隔天，嚴立婷也悄悄在孩子耳邊謝謝他，直呼「我想，父母用心的愛孩子，孩子終會用他們自己的方式來回饋，最重要的是，媽媽會在你每次把我惹毛的時候拿出來看一下的。」（編輯：詹鎰睿）