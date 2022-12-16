《鋼之鍊金術師M》雙平台上線！累積登入拿人氣SSR角色

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想要組建強力戰隊的新手玩家，千萬不要錯過獲得「 SSR 金普利 」機率提升和保底獲得「 SSR 恩維 」的限時召集活動。參加新手特訓完成系列任務後，還能獲得焰之鍊金術師 「SSR 馬斯坦古」和無償鑽石、角色培養材料和多種自選禮包等豐富好禮！此外，累積登入遊戲 2 日即可獲得 10 連召集，累積登入第 8 日可從三位人氣 SSR 角色（張梅 / 阿姆斯壯 / 伊茲米）中任選 1 位，還有豐富的遊戲道具等著鍊金術師們登入遊戲領取！在週末登入遊戲參與活動「週末的約定」，許願你喜歡的角色，更有機會直接將 SSR 角色帶走。
同時，官方還為玩家準備了許多可兌換虛寶獎勵的密語文字，例如，現在進入遊戲內「約定の密語」活動頁面並輸入「歡慶開服」即可獲得「角色召集硬幣（抽卡使用） * 3」！
官方於日前（12/14）發佈了第 4 彈遊戲 PV 宣傳影片，著重展示了遊戲特色和核心玩法。《 鋼之鍊金術師 M 》的玩法設計以「新型態戰棋」為基礎，加入冒險劇情、角色培養及戰鬥系統等元素，是既能夠輕鬆上手，也能享受策略樂趣的快節奏策略 RPG 遊戲。
極致3D畫面，知名聲優助陣
豪華的聲優陣容、高品質的全語音演繹，搭配全新 3D 建模打造流暢細緻的畫面，帶領玩家重溫鋼鍊的熱血與感動。更有知名聲優水樹奈々及宮野真守獻唱遊戲主題曲，讓玩家暢享聽覺盛宴！
全新戰棋玩法，策略扭轉戰局
簡單上手又不失策略性的新型態戰棋玩法，節奏明快、策略豐富。玩家需要依據關卡精心設計的逃脫、躲避、條件實戰等勝利條件，並利用角色屬性相互剋制、特殊地形設置及敵方陣容等戰場條件，用策略扭轉戰局！
眾多人氣角色，打造最強戰隊
在與愛力克兄弟一同冒險的旅途中，各路人氣角色接連登場。玩家可以善用羈絆系統來培養喜愛的陣營勢力，並靈活運用角色間的先後走位及技能搭配，打造出屬於自己的最強戰隊！
玩法劇情豐富，體驗暢快戰鬥
真實還原鋼鍊世界。除了主線劇情變幻莫測的發展外，還有以全新視角描繪原作中未能詳述的支線番外故事！此外，「軍部演習」 PVP 對抗、「國境線的深淵」爬塔模式等進階玩法，以及能夠大量獲得遊戲資源的副本任務和「大陸遊歷」模式，也將為鍊金術師們的冒險旅程增添更豐富多變的挑戰和驚喜。從爽快的打鬥畫面、華麗的技能效果、到強力的連攜招式，酣暢淋漓的刺激對戰等著你來親自體驗！
「跟隨新手攻略，快速提升實力」
對戰棋類遊戲不熟悉的玩家也不用擔心，遊戲內不僅有自動戰鬥模式，還擁有非常詳細的新手教學，帶領玩家更快地在遊戲世界中遊歷成長，體會到本作的魅力和樂趣！
除此之外，官方粉絲團也將會公佈各種遊戲內最新情報和豐富福利活動資訊，喜歡這款遊戲的玩家一定不要錯過！更多精彩內容請各位鍊金術師持續關注《 鋼之鍊金術師 M 》官方粉絲團最新消息！